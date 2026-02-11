تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

"موديز" تبقي نظرتها مستقرة للقطاع المصرفي السعودي

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:00
موديز تبقي نظرتها مستقرة للقطاع المصرفي السعودي
أبقت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة، والبيئة التشغيلية قوية، بدعم من متانة الملاءة المالية ونمو الاقتصاد غير النفطي إلى 4.2% في 2026 من 3.7% في 2025.

وتوقعت الوكالة نمو الائتمان في المملكة بنحو 8% في العام الحالي مع بقاء القروض المتعثرة عند 1.3% وهي أدنى مستوياتها التاريخية، يأتي ذلك مع التزام الحكومة بالتنويع الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال ضمن رؤية 2030.

وأشارت "موديز" إلى أن البنوك السعودية ستواصل العمل بضوابط صارمة للتكاليف وكفاءة تشغيلية عالية، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الأرباح، مع بقاء تكاليف المخصصات منخفضة.
 
