"موديز" تبقي نظرتها مستقرة للقطاع المصرفي السعودي

أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة، والبيئة التشغيلية قوية، بدعم من متانة الملاءة المالية ونمو الاقتصاد غير النفطي إلى 4.2% في 2026 من 3.7% في 2025.



وتوقعت الوكالة نمو الائتمان في بنحو 8% في العام الحالي مع بقاء القروض المتعثرة عند 1.3% وهي أدنى مستوياتها التاريخية، يأتي ذلك مع الحكومة بالتنويع الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال ضمن رؤية 2030.



وأشارت "موديز" إلى أن البنوك ستواصل العمل بضوابط صارمة للتكاليف وكفاءة تشغيلية عالية، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الأرباح، مع بقاء تكاليف المخصصات منخفضة.

