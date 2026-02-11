تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
"موديز" تبقي نظرتها مستقرة للقطاع المصرفي السعودي
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبقت
وكالة موديز
نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة، والبيئة التشغيلية قوية، بدعم من متانة الملاءة المالية ونمو الاقتصاد غير النفطي إلى 4.2% في 2026 من 3.7% في 2025.
وتوقعت الوكالة نمو الائتمان في
المملكة
بنحو 8% في العام الحالي مع بقاء القروض المتعثرة عند 1.3% وهي أدنى مستوياتها التاريخية، يأتي ذلك مع
التزام
الحكومة بالتنويع الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال ضمن رؤية 2030.
وأشارت "موديز" إلى أن البنوك
السعودية
ستواصل العمل بضوابط صارمة للتكاليف وكفاءة تشغيلية عالية، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الأرباح، مع بقاء تكاليف المخصصات منخفضة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
Lebanon 24
موديز ترفع النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة
11/02/2026 14:21:40
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "S&P" تثبت تصنيف العراق الائتماني
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "S&P" تثبت تصنيف العراق الائتماني
11/02/2026 14:21:40
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة بعبدا والقوات "مستقرة" وتخرقها ملاحظات في الشكل
Lebanon 24
علاقة بعبدا والقوات "مستقرة" وتخرقها ملاحظات في الشكل
11/02/2026 14:21:40
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل (الجديد)
Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل (الجديد)
11/02/2026 14:21:40
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة موديز
المستقبل
السعودية
المملكة
السعود
التزام
الملا
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد
Lebanon 24
وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد
07:13 | 2026-02-11
11/02/2026 07:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المطاعم والمقاهي: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" حفاظًا على التراث والهوية
Lebanon 24
نقابة المطاعم والمقاهي: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" حفاظًا على التراث والهوية
07:00 | 2026-02-11
11/02/2026 07:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسيّ في الـ2026... إلى أين ستصل أسعار الذهب؟
Lebanon 24
رقم قياسيّ في الـ2026... إلى أين ستصل أسعار الذهب؟
06:00 | 2026-02-11
11/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الين يرتفع عقب تلاشي مخاوف مالية باليابان والدولار يتأرجح
Lebanon 24
الين يرتفع عقب تلاشي مخاوف مالية باليابان والدولار يتأرجح
02:46 | 2026-02-11
11/02/2026 02:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025
Lebanon 24
في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025
02:18 | 2026-02-11
11/02/2026 02:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:13 | 2026-02-11
وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد
07:00 | 2026-02-11
نقابة المطاعم والمقاهي: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" حفاظًا على التراث والهوية
06:00 | 2026-02-11
رقم قياسيّ في الـ2026... إلى أين ستصل أسعار الذهب؟
02:46 | 2026-02-11
الين يرتفع عقب تلاشي مخاوف مالية باليابان والدولار يتأرجح
02:18 | 2026-02-11
في المركز الأول للعام 11 على التوالي.. مطار دبي يستقبل أكثر من 95 مليون مسافر خلال عام 2025
01:42 | 2026-02-11
وسط استمرار التوتر بين أميركا وإيران وتحسن الطلب الهندي.. ارتفاع في اسعار النفط
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 14:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24