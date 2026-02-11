تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تقرير يفضح ركود الأجور التاريخي في المملكة المتحدة

Lebanon 24
11-02-2026 | 12:26
A-
A+

تقرير يفضح ركود الأجور التاريخي في المملكة المتحدة
تقرير يفضح ركود الأجور التاريخي في المملكة المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلص تقرير لمؤسسة "ريزوليوشن" إلى أن ركود نمو الأجور يمنع الأسر البريطانية ذات الدخل المنخفض من تحسين مستويات معيشتها بسبب تراجع تاريخي في نمو الدخل.

وقالت المؤسسة، أمس الاثنين، إن مستويات المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة لم تصعد إلا بنسبة 0.5% سنويا على مدى العقدين الماضيين، وذلك رغم ارتفاع معدلات التوظيف.

وتشير هذه النسبة إلى أنه بهذا المعدل سيستغرق الأمر 137 عاما حتى تتضاعف دخول هذه الأسر. ويقارن التقرير ذلك بالفترة التي سبقت عامي 2004-2005، حيث كانت الدخول تتضاعف خلال 40 عاما فقط بمعدل نمو سنوي بلغ 1.8%.

ويلقي التقرير باللوم جزئيا على الضغط الناجم من تداعيات الأزمة الأوكرانية، التي أشعلت أزمة طاقة أثرت على المملكة المتحدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، عقوبات على الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، ومضى قدما في خطط التخلي عنها بالكامل. ويشير التقرير إلى أن تكاليف الطاقة المنزلية لا تزال أعلى بنحو 60%، وأسعار الغذاء أعلى بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.

كذلك أشار التقرير إلى أن الأسر الواقعة في النصف الأدنى من توزيع الدخل تعمل بجهد أكبر، لكنها لم تحصد المكافآت المتمثلة في نمو ملحوظ لمستويات المعيشة.

ويدعو التقرير الحكومة إلى إحياء الإنتاجية الوطنية، وإصلاح نظام الضرائب والمزايا، واتخاذ إجراءات مباشرة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستارمر: المملكة المتحدة لن تضطر للاختيار بين الولايات المتحدة والصين
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام كولومبية: أجرى رئيسا كولومبيا غوستافو بيترو والولايات المتحدة دونالد ترامب أول مكالمة هاتفية بينهما
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء الدنماركية: لا يحق للولايات المتحدة ضم أيٍّ من الأقاليم الثلاثة التي تشكل مملكة الدنمارك
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تحت الأنقاض: انهيار ثانٍ يفضح منظومة الإهمال والأبنية الآيلة للسقوط
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

البريطانية

الأوكرانية

البريطاني

المملكة

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:07 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-02-11
Lebanon24
15:00 | 2026-02-11
Lebanon24
14:07 | 2026-02-11
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11
Lebanon24
07:44 | 2026-02-11
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24