خلص تقرير لمؤسسة "ريزوليوشن" إلى أن ركود نمو الأجور يمنع الأسر ذات الدخل المنخفض من تحسين مستويات معيشتها بسبب تراجع تاريخي في نمو الدخل.وقالت المؤسسة، أمس الاثنين، إن مستويات المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض في المتحدة لم تصعد إلا بنسبة 0.5% سنويا على مدى العقدين الماضيين، وذلك رغم ارتفاع معدلات التوظيف.وتشير هذه النسبة إلى أنه بهذا المعدل سيستغرق الأمر 137 عاما حتى تتضاعف دخول هذه الأسر. ويقارن التقرير ذلك بالفترة التي سبقت عامي 2004-2005، حيث كانت الدخول تتضاعف خلال 40 عاما فقط بمعدل نمو سنوي بلغ 1.8%.ويلقي التقرير باللوم جزئيا على الضغط الناجم من تداعيات الأزمة ، التي أشعلت أزمة طاقة أثرت على المملكة المتحدة.وفرض ، إلى جانب المملكة المتحدة، عقوبات على الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، ومضى قدما في خطط التخلي عنها بالكامل. ويشير التقرير إلى أن تكاليف الطاقة المنزلية لا تزال أعلى بنحو 60%، وأسعار الغذاء أعلى بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.كذلك أشار التقرير إلى أن الأسر الواقعة في النصف الأدنى من توزيع الدخل تعمل بجهد أكبر، لكنها لم تحصد المكافآت المتمثلة في نمو ملحوظ لمستويات المعيشة.ويدعو التقرير الحكومة إلى إحياء الإنتاجية الوطنية، وإصلاح نظام الضرائب والمزايا، واتخاذ إجراءات مباشرة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. (روسيا اليوم)