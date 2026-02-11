تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش
Lebanon 24
11-02-2026
|
15:00
أعلنت الحكومة
المصرية
أن إيرادات
قناة السويس
ارتفعت بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي، لتسجل 449 مليون دولار حتى السابع من فبراير 2026.
وقالت رئاسة
مجلس الوزراء
، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 7 شباط، حيث عبرت 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 56 مليون طن، مقارنة بعبور 1243 سفينة بحمولات صافية قدرها 47 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت آنذاك إيرادات بلغت 368 مليون دولار، وفقًا لوكالة الأنباء
الألمانية
"د ب أ".
وأوضح البيان أن ارتفاع معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها العالمية وثقة عملائها، فضلًا عن قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.
وعادت إيرادات القناة إلى النمو السنوي بعد عامين من الانكماش، حيث سجلت 4.2 مليار دولار في 2025 مقابل 4 مليارات دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 4%، بحسب النشرة
المعلوماتية
الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء التحسن مدفوعًا بالأداء القوي في الشهور الأخيرة من العام الماضي، إذ قفزت الإيرادات في كانون الأول 2025 إلى 393 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في ديسمبر 2024، محققة نموًا سنويًا قدره 31%.
