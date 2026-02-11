تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:00
A-
A+

قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش
قناة السويس تحقق نموًا سنويًا بعد عامين من الانكماش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الحكومة المصرية أن إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي، لتسجل 449 مليون دولار حتى السابع من فبراير 2026.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 7 شباط، حيث عبرت 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 56 مليون طن، مقارنة بعبور 1243 سفينة بحمولات صافية قدرها 47 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت آنذاك إيرادات بلغت 368 مليون دولار، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضح البيان أن ارتفاع معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها العالمية وثقة عملائها، فضلًا عن قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.

وعادت إيرادات القناة إلى النمو السنوي بعد عامين من الانكماش، حيث سجلت 4.2 مليار دولار في 2025 مقابل 4 مليارات دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 4%، بحسب النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء التحسن مدفوعًا بالأداء القوي في الشهور الأخيرة من العام الماضي، إذ قفزت الإيرادات في كانون الأول 2025 إلى 393 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في ديسمبر 2024، محققة نموًا سنويًا قدره 31%.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة قناة السويس: الظروف باتت مهيأة بقوة لعودة كافة الخطوط الملاحية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع التجزئة الألماني يحقق نموًا رغم الركود الاقتصادي ويقترب من مستويات 2021
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميرسك" تقرر عودة خط ملاحي لها إلى مسار قناة السويس بعد تحسن الوضع في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ما تحقق من مسار حصر السلاح هو حدث تاريخي للبنان لم يحدث منذ 50 عاما
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

مجلس الوزراء

قناة السويس

المعلوماتية

الألمانية

المصرية

قناة ال

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:07 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:42 | 2026-02-11
Lebanon24
14:07 | 2026-02-11
Lebanon24
12:26 | 2026-02-11
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11
Lebanon24
07:44 | 2026-02-11
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24