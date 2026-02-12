تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
12-02-2026
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
قليلاً
صباح اليوم
الخميس وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين
الولايات المتحدة
وإيران.
بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.49% لتصل إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 37 سنتاً أو 0.57% إلى 65 دولاراً.
وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% وارتفع الخام الأميركي بأكثر من 1.05% إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.
