بعد صعود الدولار عقب بيانات قوية للوظائف الأميركية.. تراجع في أسعار الذهب

انخفضت أسعار اليوم الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غداً الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.



بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولار للأونصة. واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.



وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".

Advertisement