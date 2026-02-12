إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية تقفز إلى 124 مليار دولار

سجلت الحكومة الأميركية في كانون الثاني 2026 عجزاً أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية التي بلغت 30 مليار دولار خلال الشهر.



وارتفعت الإيرادات المحصلة من الرسوم منذ بداية السنة المالية الأميركية في تشرين الاول الماضي إلى 124 مليار دولار، بزيادة قدرها 304% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2025.



يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق والبيت الأبيض قراراً مرتقباً من قد يكون حاسما لمستقبل هذه الإيرادات وانعكاساتها على أوضاع .



في المقابل، لا تزال تكلفة خدمة الدين الأميركي البالغ 38.6 تريليون دولار تشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة، فقد بلغت مدفوعات الفوائد الصافية في كانون الثاني 2026 نحو 76 مليار دولار، فيما وصلت مدفوعات الفوائد الإجمالية منذ بداية السنة المالية الحالية إلى 427 مليار دولار، مقارنة ب 392 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

Advertisement