إقتصاد
بعد أسبوع من دمجها مع "سبيس إكس".. ماسك يهيّئ "XAI" لأكبر اكتتاب في التاريخ
Lebanon 24
12-02-2026
|
03:14
photos
أجرى الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
تغييرات جذرية في
الإدارة العليا
لشركة
إكس إيه
.آي أمس الأربعاء، بعد أسبوع من قيامه بدمج شركة
الذكاء الاصطناعي
الناشئة التابعة له مع شركته الفضائية
سبيس إكس
.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه "سبيس إكس" لواحدة من كبرى عمليات الطرح العام الأولي على الإطلاق. وكانت سبيس إكس أعلنت في الثاني من فبراير شباط أنها ستشتري "إكس إيه.آي" لإنشاء كيان قيمته 1.25 تريليون دولار مع خطط للطرح العام في وقت لاحق من هذا العام للمساعدة في تمويل طموحات
ماسك
لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء.
وقال
توني
وو وجيمي با، المشاركان في تأسيس إكس إيه.آي، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إنهما استقالا من شركة الذكاء الاصطناعي التي أسساها مع ماسك قبل أقل من ثلاث سنوات، مما زاد من موجة الهجرة من الشركة التي تركت نصف مؤسسيها الاثني عشر، وفق "
رويترز
".
الذكاء الاصطناعي
الإدارة العليا
إيلون ماسك
سبيس إكس
إكس إيه
رويترز
العليا
العلي
