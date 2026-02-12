تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد أسبوع من دمجها مع "سبيس إكس".. ماسك يهيّئ "XAI" لأكبر اكتتاب في التاريخ

Lebanon 24
12-02-2026 | 03:14
بعد أسبوع من دمجها مع سبيس إكس.. ماسك يهيّئ XAI لأكبر اكتتاب في التاريخ
أجرى الملياردير الأميركي إيلون ماسك تغييرات جذرية في الإدارة العليا لشركة إكس إيه.آي أمس الأربعاء، بعد أسبوع من قيامه بدمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة له مع شركته الفضائية سبيس إكس.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه "سبيس إكس" لواحدة من كبرى عمليات الطرح العام الأولي على الإطلاق. وكانت سبيس إكس أعلنت في الثاني من فبراير شباط أنها ستشتري "إكس إيه.آي" لإنشاء كيان قيمته 1.25 تريليون دولار مع خطط للطرح العام في وقت لاحق من هذا العام للمساعدة في تمويل طموحات ماسك لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء.

وقال توني وو وجيمي با، المشاركان في تأسيس إكس إيه.آي، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إنهما استقالا من شركة الذكاء الاصطناعي التي أسساها مع ماسك قبل أقل من ثلاث سنوات، مما زاد من موجة الهجرة من الشركة التي تركت نصف مؤسسيها الاثني عشر، وفق "رويترز".
مواضيع ذات صلة
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تقطع شريان ستارلينك عن المسيرات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": لدمج 50 بالمئة من المساعدات الاجتماعية في أساس الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديدات خامنئي... سجال على "إكس" بين ماسك والمرشد
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

