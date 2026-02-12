بعد أسبوع من دمجها مع "سبيس إكس".. ماسك يهيّئ "XAI" لأكبر اكتتاب في التاريخ

أجرى الملياردير الأميركي تغييرات جذرية في لشركة .آي أمس الأربعاء، بعد أسبوع من قيامه بدمج شركة الناشئة التابعة له مع شركته الفضائية .



تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه "سبيس إكس" لواحدة من كبرى عمليات الطرح العام الأولي على الإطلاق. وكانت سبيس إكس أعلنت في الثاني من فبراير شباط أنها ستشتري "إكس إيه.آي" لإنشاء كيان قيمته 1.25 تريليون دولار مع خطط للطرح العام في وقت لاحق من هذا العام للمساعدة في تمويل طموحات لإنشاء مراكز بيانات في الفضاء.



وقال وو وجيمي با، المشاركان في تأسيس إكس إيه.آي، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إنهما استقالا من شركة الذكاء الاصطناعي التي أسساها مع ماسك قبل أقل من ثلاث سنوات، مما زاد من موجة الهجرة من الشركة التي تركت نصف مؤسسيها الاثني عشر، وفق " ".

