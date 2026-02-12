في إنديانا.. "ميتا" تبدأ بناء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار

قالت أمس الأربعاء إنها بدأت في إنشاء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية إنديانا الأميركية، في سباقها للحصول على القدرات الحاسوبية الهائلة اللازمة لدعم طموحاتها في مجال .



وقالت الشركة العملاقة إن المنشأة مصممة لتوفير طاقة تبلغ غيغاواط عند بدء تشغيلها. ووفقًا لمشغلي شبكات الكهرباء في ، فإن هذا يعادل تزويد نحو 800 ألف منزل بالطاقة، وفقاً لـ" ".



يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتنافس فيه ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى على بناء مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها البعض فيما يعتبره المسؤولون التنفيذيون سباقًا في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة واحدة في كل جيل، حتى مع تزايد معارضة الجماعات المعنية بالبيئة والمستهلكين لهذا التوسع الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

