إقتصاد
في إنديانا.. "ميتا" تبدأ بناء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار
Lebanon 24
12-02-2026
|
04:16
قالت
شركة ميتا
أمس الأربعاء إنها بدأت في إنشاء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية إنديانا الأميركية، في سباقها للحصول على القدرات الحاسوبية الهائلة اللازمة لدعم طموحاتها في مجال
الذكاء الاصطناعي
.
وقالت الشركة العملاقة إن المنشأة مصممة لتوفير طاقة تبلغ غيغاواط عند بدء تشغيلها. ووفقًا لمشغلي شبكات الكهرباء في
الولايات المتحدة
، فإن هذا يعادل تزويد نحو 800 ألف منزل بالطاقة، وفقاً لـ"
رويترز
".
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتنافس فيه ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى على بناء مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها البعض فيما يعتبره المسؤولون التنفيذيون سباقًا في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة واحدة في كل جيل، حتى مع تزايد معارضة الجماعات المعنية بالبيئة والمستهلكين لهذا التوسع الذي يستهلك الكثير من الطاقة.
