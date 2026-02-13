البيتكوين تستقر بعد خسائر

استقرت أسعار العملات المشفرة في يوم الجمعة بعد انخفاضها في ليلاً عقب تحذير بنك "ستاندرد تشارترد" من مزيد من التراجع في "بتكوين".



وارتفع سعر "بتكوين" بنسبة 1% ليبلغ 66400 دولار في وقت الظهيرة في ، بعدما انخفض بما يصل إلى 4% في إلى 65079 دولاراً، وهو أدنى مستوى له هذا الأسبوع.

في حين استقرت "إيثريوم" قرب 1950 دولاراً، مقارنةً بتراجعها إلى أدنى مستوى عند 1896 دولاراً في الولايات المتحدة.