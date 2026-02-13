تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
البيتكوين تستقر بعد خسائر
Lebanon 24
13-02-2026
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار العملات المشفرة في
آسيا
يوم الجمعة بعد انخفاضها في
الولايات المتحدة
ليلاً عقب تحذير بنك "ستاندرد تشارترد" من مزيد من التراجع في "بتكوين".
وارتفع سعر "بتكوين" بنسبة 1% ليبلغ 66400 دولار في وقت الظهيرة في
سنغافورة
، بعدما انخفض بما يصل إلى 4% في
نيويورك
إلى 65079 دولاراً، وهو أدنى مستوى له هذا الأسبوع.
في حين استقرت "إيثريوم" قرب 1950 دولاراً، مقارنةً بتراجعها إلى أدنى مستوى عند 1896 دولاراً في الولايات المتحدة.
