كيف أدت "كواليس التهدئة" بين واشنطن وطهران إلى نزيف النفط؟

استقرت أسعار في تداولات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين وإيران.

وقد ساهمت مؤشرات سعي لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع في تقليص "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي كانت تدعم الأسعار سابقاً.



وبحلول ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" بنسبة 0.24% لتصل إلى 62.69 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام "برنت" بنسبة 0.15% إلى 67.42 دولاراً.

وبالإضافة إلى العوامل السياسية، جاء تقرير ليضاعف الضغوط، محذراً من نمو ضعيف للطلب العالمي وتوقعات بتجاوز المعروض للاحتياجات الفعلية خلال العام الحالي.



(بلومبيرغ-رويترز)