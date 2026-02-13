تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
كيف أدت "كواليس التهدئة" بين واشنطن وطهران إلى نزيف النفط؟
Lebanon 24
13-02-2026
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
في تداولات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وقد ساهمت مؤشرات سعي
واشنطن
لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع
طهران
في تقليص "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي كانت تدعم الأسعار سابقاً.
وبحلول
صباح اليوم
، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب
تكساس
الوسيط" بنسبة 0.24% لتصل إلى 62.69 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام "برنت" بنسبة 0.15% إلى 67.42 دولاراً.
وبالإضافة إلى العوامل السياسية، جاء تقرير
وكالة الطاقة الدولية
ليضاعف الضغوط، محذراً من نمو ضعيف للطلب العالمي وتوقعات بتجاوز المعروض للاحتياجات الفعلية خلال العام الحالي.
(بلومبيرغ-رويترز)
وكالة الطاقة الدولية
الولايات المتحدة
الطاقة الدولية
صباح اليوم
واشنطن
رويترز
أمريكي
تكساس
