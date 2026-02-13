تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أسعار الشوكولاتة في أميركا تقفز 14% رغم هبوط الكاكاو 70%

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:01
أسعار الشوكولاتة في أميركا تقفز 14% رغم هبوط الكاكاو 70%
أسعار الشوكولاتة في أميركا تقفز 14% رغم هبوط الكاكاو 70% photos 0
سجلت أسعار الشوكولاتة في متاجر التجزئة الأميركية ارتفاعاً رغم انخفاض أسعار الكاكاو بنسبة 70% تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت شركة أبحاث سوق اليوم الجمعة.

وقالت شركة "داتاسيمبلي" التي تتابع الأسعار في آلاف المتاجر إن أسعار الشوكولاتة ارتفعت في متاجر التجزئة الأميركية بنسبة 14% بين أول يناير/كانون الثاني الماضي والأسبوع الأول من شباط الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، هذا بالإضافة إلى زيادة بنسبة 7.8% لنفس الفترة في عام 2025.

وشهدت أوروبا زيادات أكثر حدة في الأسعار؛ ففي ألمانيا، ارتفعت أسعار الشوكولاتة بنسبة 18.9% في عام 2025، وفقاً للأرقام الرسمية.
وكانت أسعار الكاكاو قد ارتفعت بأكثر من الضعف في عام 2024 بسبب عدم كفاية هطول الأمطار وأمراض المحاصيل في غرب أفريقيا، التي تورد أكثر من 70% من الكاكاو في العالم.

وبعد أن تحسنت الظروف الجوية منذ ذلك الحين في ساحل العاج وغانا، وزاد إنتاج الكاكاو في الإكوادور ودول أخرى، ارتفع المعروض الذي أدى بالتالي إلى انخفاض أسعار الكاكاو، بحسب تحليل لشركة "جيه بي مورغان".

وقال كريس كوستاجلي خبير الأغذية بشركة أبحاث السوق "إن آي كيو"، إن انخفاض الأسعار جاء بسبب انخفاض الطلب العالمي؛ حيث إن ارتفاع أسعار الشوكولاتة أدى إلى إحجام المستهلكين، ولذا قلص المصنعون من كميات الشوكولاتة التي يستخدمونها أو تحولوا إلى منتجات أخرى مثل الحلوى الصمغية للحفاظ على الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات التجزئة السنوية للشوكولاتة بنسبة 6.7% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الأسعار، وفقاً لبيانات شركة "إن آي كيو" ولكن المنتجات الفردية المباعة انخفضت بنسبة 1.3%، حيث تراجع حجم شراء المستهلكين من الشوكولاتة بشكل عام. (العربية)
