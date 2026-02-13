شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر

قالت "شركة هندسة البحري " اليوم الجمعة إنها فازت بمناقصة طرحتها شركة "قطر للطاقة" لمشروع بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، ومن المقرر تنفيذه بالشراكة مع "سايبم" .



ويشمل المشروع، ومدته خمس سنوات، بناء منصتين للضغط والمرافق ذات الصلة في "حقل غاز " ، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم.



وقالت الشركة الصينية في وثيقة مقدمة إلى " " اليوم الجمعة إن حصتها من العقد تتجاوز 800 مليون دولار، وإنها ستكون مسؤولة عن بناء المرافق الرئيسية وجزء من أعمال التصميم والمشتريات.



وكانت "سايبم" قد أعلنت عن العقد في كانون الأول.



وذكرت الشركة الصينية اليوم الجمعة أنها بانتظار التوقيع على العقد النهائي للمشروع. (العربية)

Advertisement