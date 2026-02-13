تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر

Lebanon 24
13-02-2026 | 15:30
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر photos 0
قالت "شركة هندسة النفط البحري الصينية" اليوم الجمعة إنها فازت بمناقصة طرحتها شركة "قطر للطاقة" لمشروع بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، ومن المقرر تنفيذه بالشراكة مع "سايبم" الإيطالية.

ويشمل المشروع، ومدته خمس سنوات، بناء منصتين للضغط والمرافق ذات الصلة في "حقل غاز الشمال" القطري، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم.

وقالت الشركة الصينية في وثيقة مقدمة إلى "بورصة شنغهاي" اليوم الجمعة إن حصتها من العقد تتجاوز 800 مليون دولار، وإنها ستكون مسؤولة عن بناء المرافق الرئيسية وجزء من أعمال التصميم والمشتريات.

وكانت "سايبم" قد أعلنت عن العقد في كانون الأول.

وذكرت الشركة الصينية اليوم الجمعة أنها بانتظار التوقيع على العقد النهائي للمشروع. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بقيمة ملياري دولار.. "بوينغ" تفوز بعقد من القوات الجوية الأميركية
مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات بما في ذلك إنشاء شركة طيران جديدة
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
