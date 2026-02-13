تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
0
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
إقتصاد
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
Lebanon 24
13-02-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت "شركة هندسة
النفط
البحري
الصينية
" اليوم الجمعة إنها فازت بمناقصة طرحتها شركة "قطر للطاقة" لمشروع بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، ومن المقرر تنفيذه بالشراكة مع "سايبم"
الإيطالية
.
ويشمل المشروع، ومدته خمس سنوات، بناء منصتين للضغط والمرافق ذات الصلة في "حقل غاز
الشمال
"
القطري
، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم.
وقالت الشركة الصينية في وثيقة مقدمة إلى "
بورصة شنغهاي
" اليوم الجمعة إن حصتها من العقد تتجاوز 800 مليون دولار، وإنها ستكون مسؤولة عن بناء المرافق الرئيسية وجزء من أعمال التصميم والمشتريات.
وكانت "سايبم" قد أعلنت عن العقد في كانون الأول.
وذكرت الشركة الصينية اليوم الجمعة أنها بانتظار التوقيع على العقد النهائي للمشروع. (العربية)
