تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
النفط
زيادة طفيفة عند التسوية في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة التضخم في
الولايات المتحدة
، وهو ما ساهم في تقليل أثر المخاوف على صعيد الإمدادات في وقت يميل فيه تحالف "أوبك+" إلى استئناف رفع الإنتاج.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً عند التسوية 23 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 67.75 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08% لتسجل 62.89 دولار للبرميل عند التسوية.
وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً بعد تكبدهما خسائر تقارب 3% في جلسة الخميس. وسجل برنت خسارة أسبوعية بنحو 0.5% فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1%.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
Lebanon 24
مع ترقب تطورات أوكرانيا وفنزويلا.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
14/02/2026 11:33:16
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط انحسار مخاوف الإمدادات.. تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
وسط انحسار مخاوف الإمدادات.. تراجع أسعار النفط
14/02/2026 11:33:16
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
وسط مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
14/02/2026 11:33:16
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب
14/02/2026 11:33:16
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
خام برنت
تكساس
زادة
أوبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
Lebanon 24
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
04:30 | 2026-02-14
14/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
Lebanon 24
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
03:51 | 2026-02-14
14/02/2026 03:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يضع الإصلاحات على الطاولة… والمودعون ينتظرون
Lebanon 24
صندوق النقد يضع الإصلاحات على الطاولة… والمودعون ينتظرون
15:31 | 2026-02-13
13/02/2026 03:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
Lebanon 24
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
15:30 | 2026-02-13
13/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2026-02-14
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
03:51 | 2026-02-14
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
16:54 | 2026-02-13
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
15:31 | 2026-02-13
صندوق النقد يضع الإصلاحات على الطاولة… والمودعون ينتظرون
15:30 | 2026-02-13
شركة هندسة النفط البحري الصينية تفوز بعقد 4 مليارات دولار في قطر
14:29 | 2026-02-13
هاني: تطوير القطاع الزراعي مسؤولية وطنية مشتركة
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 11:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24