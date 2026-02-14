وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني

سجلت أسعار زيادة طفيفة عند التسوية في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة التضخم في ، وهو ما ساهم في تقليل أثر المخاوف على صعيد الإمدادات في وقت يميل فيه تحالف "أوبك+" إلى استئناف رفع الإنتاج.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً عند التسوية 23 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 67.75 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08% لتسجل 62.89 دولار للبرميل عند التسوية.



وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً بعد تكبدهما خسائر تقارب 3% في جلسة الخميس. وسجل برنت خسارة أسبوعية بنحو 0.5% فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1%.

