إقتصاد
مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية
Lebanon 24
14-02-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت خسارة أسبوعية وسط تراجع قطاعي التكنولوجيا والاتصالات بسبب المخاوف المستمرة من اضطراب
الذكاء الاصطناعي
، لكن الأسهم حظيت بدعم من التفاؤل بأن تراجع التضخم سيدعم خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في
الولايات المتحدة
ارتفعت أقل من المتوقع في كانون الثاني.
وقال
كبير الاقتصاديين
في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، بيتر كارديلو: "البيانات جيدة. إذ تشير إلى أننا ما زلنا بعيدين عن هدف
مجلس الاحتياطي الاتحادي
البالغ 2%، لكن التضخم لا يتسارع وربما نبدأ في رؤية الجانب التضخمي للرسوم الجمركية ينحسر"، وفق "
رويترز
".
