مع استمرار تقلبات أسهم التكنولوجيا.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية

تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت خسارة أسبوعية وسط تراجع قطاعي التكنولوجيا والاتصالات بسبب المخاوف المستمرة من اضطراب ، لكن الأسهم حظيت بدعم من التفاؤل بأن تراجع التضخم سيدعم خفض أسعار الفائدة.



وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في ارتفعت أقل من المتوقع في كانون الثاني.



وقال في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، بيتر كارديلو: "البيانات جيدة. إذ تشير إلى أننا ما زلنا بعيدين عن هدف البالغ 2%، لكن التضخم لا يتسارع وربما نبدأ في رؤية الجانب التضخمي للرسوم الجمركية ينحسر"، وفق " ".

