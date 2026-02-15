تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

لدعم صناعة الدفاع.. كندا تستثمر 369 مليار دولار

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:35
A-
A+
لدعم صناعة الدفاع.. كندا تستثمر 369 مليار دولار
لدعم صناعة الدفاع.. كندا تستثمر 369 مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتزم كندا إنفاق المزيد من ميزانيتها الدفاعية المتنامية على الشركات المحلية في ظل استراتيجية للصناعات الدفاعية ترمي إلى استثمار ما يربو على 500 مليار دولار كندي "369 مليار دولار أميركي" على مدار عقد.

وترغب الحكومة في زيادة عائدات صناعة الدفاع الكندية ثلاثة أمثال، وتعزيز صادرات الدفاع بنسبة 50 % وتوفير 125 ألف وظيفة على مدار 10 سنوات.

ومن ضمن ركائز هذه السياسة هدف لرفع حصة استحواذات الدفاع المقدمة إلى الشركات الكندية إلى 70%، في تحول كبير من دولة اعتادت لأمد طويل على المقاولين العسكريين الأميركيين في كثير من معداتها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وخطط كارني للكشف عن الاستراتيجية الأسبوع الماضي لكنه أجلها بعد إحدى حوادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في التاريخ الكندي، التي وقعت في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفيديا تقترب من استثمار 20 مليار دولار في OpenAI
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: قدمنا لأوكرانيا حوالى 22 مليار دولار مساعدات متعددة الأوجه منذ بدء الحرب الروسية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الأميركيين

دولار كندي

الألمانية

كولومبيا

المقاول

كولومب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:00 | 2026-02-15
Lebanon24
09:40 | 2026-02-15
Lebanon24
07:41 | 2026-02-15
Lebanon24
06:52 | 2026-02-15
Lebanon24
06:33 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24