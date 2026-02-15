لدعم صناعة الدفاع.. كندا تستثمر 369 مليار دولار

تعتزم إنفاق المزيد من ميزانيتها الدفاعية المتنامية على الشركات المحلية في ظل استراتيجية للصناعات الدفاعية ترمي إلى استثمار ما يربو على 500 مليار "369 مليار دولار أميركي" على مدار عقد.



وترغب الحكومة في زيادة عائدات صناعة الدفاع الكندية ثلاثة أمثال، وتعزيز صادرات الدفاع بنسبة 50 % وتوفير 125 ألف وظيفة على مدار 10 سنوات.



ومن ضمن ركائز هذه السياسة هدف لرفع حصة استحواذات الدفاع المقدمة إلى الشركات الكندية إلى 70%، في تحول كبير من دولة اعتادت لأمد طويل على المقاولين العسكريين في كثير من معداتها، وفقاً لوكالة "د ب أ".



وخطط للكشف عن الاستراتيجية الأسبوع الماضي لكنه أجلها بعد إحدى حوادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في التاريخ الكندي، التي وقعت في مقاطعة بريتيش .

