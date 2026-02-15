تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في المياه العميقة بالصومال.. تركيا تبحث عن النفط والغاز
Lebanon 24
15-02-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرسلت
تركيا
سفينة "تشاغري بي" للحفر في المياه العميقة إلى الصومال اليوم الأحد في مهمة قال
وزير الطاقة
ألب
أرسلان
بيرقدار إنها ستكون أول استكشاف بحري لأنقرة خارج منطقة الملاحة البحرية المعتادة لها.
ووصف بيرقدار هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" في جهود تركيا لاستكشاف
النفط والغاز
، وقال إن السفينة ستبدأ الحفر في أبريل المقبل في بئر كوراد-1 قبالة سواحل الصومال.
وقال بيرقدار في مراسم أقيمت في ميناء طاش أوجو في ولاية مرسين بجنوب البلاد: "للمرة الأولى، تنطلق سفينتنا للحفر في المياه العميقة في مهمة خارج منطقتنا البحرية"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
Advertisement
Advertisement
