إقتصاد
سوريا تسعى للتعاون مع روسيا بقطاع النقل والسكك الحديدية
Lebanon 24
15-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع
وزير الدولة
نائب وزير النقل الروسي لشؤون
التعاون الدولي
ديمتري زفيريف، سبل تعزيز التعاون
الثنائي
في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة إسطنبول.
واستعرض اللقاء الدراسات المتعلقة باحتياجات
المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية
السورية
، ولا سيما ما يتصل بتأمين المواد المحركة والمتحركة وآليات الصيانة والتحديث، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.
وناقش الجانبان مشروع
مذكرة تفاهم
بين وزارتي النقل في البلدين، حيث اقترح الجانب الروسي دراسة إمكانية توقيعها على هامش المؤتمر المرتقب في
روسيا
، بما يعزز
آفاق
التعاون الفني والاستثماري في قطاع النقل، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "
سانا
".
