سوريا تسعى للتعاون مع روسيا بقطاع النقل والسكك الحديدية

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع نائب وزير النقل الروسي لشؤون ديمتري زفيريف، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة إسطنبول.



واستعرض اللقاء الدراسات المتعلقة باحتياجات للخطوط الحديدية ، ولا سيما ما يتصل بتأمين المواد المحركة والمتحركة وآليات الصيانة والتحديث، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.



وناقش الجانبان مشروع بين وزارتي النقل في البلدين، حيث اقترح الجانب الروسي دراسة إمكانية توقيعها على هامش المؤتمر المرتقب في ، بما يعزز التعاون الفني والاستثماري في قطاع النقل، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".

