بالأرقام.. نتائج قياسية لشركات أدنوك المدرجة في 2025!

أعلنت شركات مجموعة أدنوك المدرجة في تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2025، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل لأعمالها عبر سلسلة القيمة المتكاملة، والتقدم المستمر في تنفيذ خطط النمو وتعزيز عوائد المساهمين، التي كانت قد كشفت عنها خلال النسخة الأولى من "مجلس أدنوك للمستثمرين" في تشرين الأول 2025.



وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة نحو 190.1 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، في حين وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 61.3 مليار درهم (16.7 مليار دولار)، وسجّل الربح 35.8 مليار درهم (9.7 مليار دولار)، ما يعكس قوة الأداء المالي وكفاءة الإدارة الرأسمالية.

كما أعلنت الشركات نيتها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 26.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار) عن عام 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين، في خطوة تؤكد "أدنوك" بتقديم عوائد مستقرة ومستدامة ومجزية لمستثمريها.