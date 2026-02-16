تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
الذهب يهبط ويكسر حاجز 5000 دولار للأونصة
Lebanon 24
16-02-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
الذهب
اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2% في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.29% إلى 4977.24 دولار للأونصة بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.76% إلى 5008.00 دولار للأونصة.
