الذهب يهبط ويكسر حاجز 5000 دولار للأونصة

انخفضت أسعار اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2% في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل (البنك المركزي الأميركي).



وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.29% إلى 4977.24 دولار للأونصة بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.76% إلى 5008.00 دولار للأونصة.

Advertisement