قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع

اتسمت معاملات بالفتور اليوم الاثنين قبل محادثات بين وإيران، مع استمرار المخاوف بشأن التوترات بين البلدين التي تعطل تدفق النفط وتبقي الأسعار مدعومة، في حين تميل مجموعة "أوبك+" إلى استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من نيسان.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتاً يوم الجمعة.



كما غرب الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

