إقتصاد
في توسع جديد بشرق المتوسط.. "شيفرون" توقع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان
Lebanon 24
16-02-2026
|
10:29
photos
أعلن تحالف شركات بقيادة شركة
النفط
الأميركية العملاقة "شيفرون" عن توقيع اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن
الغاز
الطبيعي في أربعة حقول بحرية عميقة جنوب
اليونان
، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل بيلوبونيز وجزيرة كريت.
تأتي هذه الصفقة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أشهر بعد صفقة "إكسون موبيل" في نوفمبر، في سياق سعي
الاتحاد الأوروبي
للاستغناء عن الإمدادات الروسية عقب الحرب
الأوكرانية
، وتوسيع الوجود الأمريكي في منطقة شرق المتوسط.
وفاز تحالف "شيفرون" و"هيلينك إنرجي" بالمناقصة الدولية العام الماضي، وتنتظر الاتفاقيات مصادقة
البرلمان
اليوناني للبدء بجمع البيانات الزلزالية. وتمنح العقود التحالف مهلة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب القابلة للاستخراج، على أن لا يبدأ الحفر التجريبي قبل عام 2030.
يُذكر أن اليونان تعتمد كلياً على استيراد الغاز، وقد أعادت إحياء برنامج التنقيب بعد أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في
أوكرانيا
.
