في توسع جديد بشرق المتوسط.. "شيفرون" توقع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

أعلن تحالف شركات بقيادة شركة الأميركية العملاقة "شيفرون" عن توقيع اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الطبيعي في أربعة حقول بحرية عميقة جنوب ، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل بيلوبونيز وجزيرة كريت.



تأتي هذه الصفقة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أشهر بعد صفقة "إكسون موبيل" في نوفمبر، في سياق سعي للاستغناء عن الإمدادات الروسية عقب الحرب ، وتوسيع الوجود الأمريكي في منطقة شرق المتوسط.



وفاز تحالف "شيفرون" و"هيلينك إنرجي" بالمناقصة الدولية العام الماضي، وتنتظر الاتفاقيات مصادقة اليوناني للبدء بجمع البيانات الزلزالية. وتمنح العقود التحالف مهلة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب القابلة للاستخراج، على أن لا يبدأ الحفر التجريبي قبل عام 2030.



يُذكر أن اليونان تعتمد كلياً على استيراد الغاز، وقد أعادت إحياء برنامج التنقيب بعد أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في .



Advertisement