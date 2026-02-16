تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في توسع جديد بشرق المتوسط.. "شيفرون" توقع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:29
A-
A+
في توسع جديد بشرق المتوسط.. شيفرون توقع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان
في توسع جديد بشرق المتوسط.. شيفرون توقع اتفاقيات للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن تحالف شركات بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" عن توقيع اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في أربعة حقول بحرية عميقة جنوب اليونان، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل بيلوبونيز وجزيرة كريت.

تأتي هذه الصفقة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أشهر بعد صفقة "إكسون موبيل" في نوفمبر، في سياق سعي الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الإمدادات الروسية عقب الحرب الأوكرانية، وتوسيع الوجود الأمريكي في منطقة شرق المتوسط.

وفاز تحالف "شيفرون" و"هيلينك إنرجي" بالمناقصة الدولية العام الماضي، وتنتظر الاتفاقيات مصادقة البرلمان اليوناني للبدء بجمع البيانات الزلزالية. وتمنح العقود التحالف مهلة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب القابلة للاستخراج، على أن لا يبدأ الحفر التجريبي قبل عام 2030.

يُذكر أن اليونان تعتمد كلياً على استيراد الغاز، وقد أعادت إحياء برنامج التنقيب بعد أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية يوقع غدًا اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": "تيك توك" توقّع اتفاقية بيع عملياتها بأميركا إلى تحالف استثماري أميركي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد عن السفينة الجانحة "FENER" قبالة شواطئ بورسعيد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشيال تايمز": إسرائيل تسعى إلى عقد اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأوكرانية

البرلمان

أوكرانيا

الأوروبي

أوروبي

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
10:51 | 2026-02-16
Lebanon24
10:23 | 2026-02-16
Lebanon24
10:01 | 2026-02-16
Lebanon24
09:05 | 2026-02-16
Lebanon24
08:33 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24