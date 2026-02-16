880 مليار يورو حيازة الأجانب من الدين الإيطالي

أفاد " " في ملحقه الخاص بالمالية العامة، بانخفاض الدين الحكومي العام في البلاد من 3.124 تريليون في تشرين الثاني الماضي، إلى 3.10 تريليون يورو في كانون الأول.



وذكرت وكالة " " للأنباء اليوم الاثنين، أن ملكية الأجانب للدين ارتفعت إلى 34.3% في تشرين الثاني، بالمقارنة مع 34.1% في تشرين الأول.



وارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق بواقع 8.98 مليار يورو، لتصل إلى 880.45 مليار يورو في تشرين الثاني.



وبلغ الفائض النقدي الحكومي العام 17.060 مليون يورو في كانون الأول.



من ناحية أخرى، سجل ميزان "بنك " (البنك المركزي الإيطالي) لحساب مدفوعات الخزانة عجزاً بلغ 22.239 مليون يورو في كانون الأول.

