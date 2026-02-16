تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
880 مليار يورو حيازة الأجانب من الدين الإيطالي
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:16
أفاد "
بنك إيطاليا
" في ملحقه الخاص بالمالية العامة، بانخفاض الدين الحكومي العام في البلاد من 3.124 تريليون
يورو
في تشرين الثاني الماضي، إلى 3.10 تريليون يورو في كانون الأول.
وذكرت وكالة "
بلومبرغ
" للأنباء اليوم الاثنين، أن ملكية الأجانب للدين
الإيطالي
ارتفعت إلى 34.3% في تشرين الثاني، بالمقارنة مع 34.1% في تشرين الأول.
وارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق
المالية العامة
الإيطالية
بواقع 8.98 مليار يورو، لتصل إلى 880.45 مليار يورو في تشرين الثاني.
وبلغ
صافي
الفائض النقدي الحكومي العام 17.060 مليون يورو في كانون الأول.
من ناحية أخرى، سجل ميزان "بنك
إيطاليا
" (البنك المركزي الإيطالي) لحساب مدفوعات الخزانة عجزاً بلغ 22.239 مليون يورو في كانون الأول.
