التضخم في رومانيا يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في رومانيا بشكل طفيف خلال كانون الثاني الماضي؛ ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، حسبما أظهرت بيانات " ".ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال كانون الثاني، مقارنة بارتفاع بنسبة 9.7% في كانون الأول.ويعدّ هذا أبطأ معدل تضخم منذ الماضي، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 7.8%.هل سيستمر التخارج من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ؟وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 10%، فيما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 11.6%.وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري، بنسبة 0.9% خلال كانون الثاني. (العربية)