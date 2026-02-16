تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

التضخم في رومانيا يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

Lebanon 24
16-02-2026 | 15:20
A-
A+
التضخم في رومانيا يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر
التضخم في رومانيا يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في رومانيا بشكل طفيف خلال كانون الثاني الماضي؛ ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، حسبما أظهرت بيانات "المعهد الوطني للإحصاء".

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال كانون الثاني، مقارنة بارتفاع بنسبة 9.7% في كانون الأول.

ويعدّ هذا أبطأ معدل تضخم منذ تموز الماضي، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 7.8%.
هل سيستمر التخارج من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت؟
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 10%، فيما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 11.6%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري، بنسبة 0.9% خلال كانون الثاني. (العربية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي لثلاثة أشهر 1.6%
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني للإحصاء

الذكاء الاصطناعي

المعهد الوطني

وول ستريت

رومان

روما

تموز

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
15:41 | 2026-02-16
Lebanon24
15:00 | 2026-02-16
Lebanon24
14:41 | 2026-02-16
Lebanon24
14:27 | 2026-02-16
Lebanon24
12:16 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24