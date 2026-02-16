تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
التضخم في رومانيا يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر
Lebanon 24
16-02-2026
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في رومانيا بشكل طفيف خلال كانون الثاني الماضي؛ ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، حسبما أظهرت بيانات "
المعهد الوطني للإحصاء
".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال كانون الثاني، مقارنة بارتفاع بنسبة 9.7% في كانون الأول.
ويعدّ هذا أبطأ معدل تضخم منذ
تموز
الماضي، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 7.8%.
هل سيستمر التخارج من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في
وول ستريت
؟
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 10%، فيما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 11.6%.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري، بنسبة 0.9% خلال كانون الثاني. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
17/02/2026 01:07:56
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
Lebanon 24
التضخم في منطقة اليورو يسجل 2% في كانون الأول على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات
17/02/2026 01:07:56
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي لثلاثة أشهر 1.6%
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي لثلاثة أشهر 1.6%
17/02/2026 01:07:56
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
Lebanon 24
أردوغان: المحادثات بين أميركا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات على مستوى أدنى
17/02/2026 01:07:56
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المعهد الوطني للإحصاء
الذكاء الاصطناعي
المعهد الوطني
وول ستريت
رومان
روما
تموز
كالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يتكلم عن "ذهب لبنان".. لماذا لا يُمكن بيعه؟
Lebanon 24
تقرير يتكلم عن "ذهب لبنان".. لماذا لا يُمكن بيعه؟
15:00 | 2026-02-16
16/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سيرتفع.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
سعر البنزين سيرتفع.. إقرأوا آخر خبر
14:27 | 2026-02-16
16/02/2026 02:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:08 | 2026-02-16
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
15:41 | 2026-02-16
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:00 | 2026-02-16
تقرير يتكلم عن "ذهب لبنان".. لماذا لا يُمكن بيعه؟
14:41 | 2026-02-16
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:27 | 2026-02-16
سعر البنزين سيرتفع.. إقرأوا آخر خبر
12:16 | 2026-02-16
880 مليار يورو حيازة الأجانب من الدين الإيطالي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24