19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
17-02-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت
إيران
تدريبات بحرية بالقرب من
مضيق هرمز
قبيل محادثات نووية مع
الولايات المتحدة
في وقت لاحق
من اليوم
.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
أمس الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات التي ستنعقد في
جنيف
، مضيفا أنه يعتقد أن
طهران
تريد التوصل إلى اتفاق. وذكر
ترامب
في مطلع هذا الأسبوع أن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.3% أمس الاثنين، وفق وكالة "
رويترز
".
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وقال الرئيس
مضيق هرمز
خام برنت
من اليوم
دونالد
رويترز
تابع
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
