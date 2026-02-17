مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط

استقرت أسعار اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت تدريبات بحرية بالقرب من قبيل محادثات نووية مع في وقت لاحق .



الأميركي أمس الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات التي ستنعقد في ، مضيفا أنه يعتقد أن تريد التوصل إلى اتفاق. وذكر في مطلع هذا الأسبوع أن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.3% أمس الاثنين، وفق وكالة " ".

