تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط

Lebanon 24
17-02-2026 | 00:37
A-
A+
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط
مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات بين أميركا وإيران.. استقرار في اسعار النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران تدريبات بحرية بالقرب من مضيق هرمز قبيل محادثات نووية مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات التي ستنعقد في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وذكر ترامب في مطلع هذا الأسبوع أن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 68.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.3% أمس الاثنين، وفق وكالة "رويترز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 09:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وقال الرئيس

مضيق هرمز

خام برنت

من اليوم

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-02-17
Lebanon24
23:12 | 2026-02-16
Lebanon24
23:00 | 2026-02-16
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
15:41 | 2026-02-16
Lebanon24
15:20 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24