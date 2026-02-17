الذهب يواصل التراجع والفضة تهبط 2.7%

انخفض 1% اليوم الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4947.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر 1% في وقت سابق من الجلسة.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.6% إلى 4966.80 دولار للأونصة، وفق وكالة " ".

