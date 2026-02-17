تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

السعودية وقطر توقعان مذكرة تعاون لتطوير الموانئ الذكية

Lebanon 24
17-02-2026 | 13:44
السعودية وقطر توقعان مذكرة تعاون لتطوير الموانئ الذكية
السعودية وقطر توقعان مذكرة تعاون لتطوير الموانئ الذكية photos 0
وقَّعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر مذكرة تفاهم تاريخية لتعزيز التعاون في قطاع الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية، وذلك بين الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر).

وتهدف المذكرة إلى إنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، وتبادل الخبرات، بما يواكب رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مكانة الموانئ الخليجية على الصعيد الدولي.

ومثّل الجانبين في التوقيع رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي، بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

تشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، دراسة فرص الربط البحري والبري المباشر، تطوير الخدمات اللوجستية، إنشاء ممرات بحرية مشتركة، وتأسيس مراكز توزيع إقليمية.

كما ركزت المذكرة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات، وتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة من خلال تبادل الخبرات في مكافحة التلوث والاستجابة للطوارئ.

وتتضمن المذكرة أيضًا برامج لتطوير الكوادر البشرية، التعاون الأكاديمي والبحثي، ودراسة فرص الاستثمار المحلي والدولي في الموانئ والخدمات البحرية، إلى جانب تعزيز الرحلات البحرية والتنسيق في المحافل الدولية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتطوير قطاع الموانئ، وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، ودعم التكامل الخليجي، ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في المجال البحري والخدمات اللوجستية.

