بعد هبوط قوي الذهب يرتفع.. وهذه آخر الأسعار

ارتفع مجدداً فوق 4900 دولار للأونصة مع إقبال مشترين على اقتناص الانخفاض بعد تراجع دام يومين، بينما يترقب المتداولون صدور محضر لمجلس



وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 0.9% في تداولات ضعيفة يوم الأربعاء، مع إغلاق جزء كبير من بسبب عطلة رأس السنة القمرية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4919.63 دولار للأونصة . وصعدت الفضة بنسبة 1.2% إلى 74.40 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 1.8%، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.6%. وارتفع مؤشر " " للدولار الفوري بنسبة 0.1%. (بلومبرغ)



