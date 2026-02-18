تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
بعد هبوط قوي الذهب يرتفع.. وهذه آخر الأسعار
Lebanon 24
18-02-2026
|
00:32
photos
ارتفع
الذهب
مجدداً فوق 4900 دولار للأونصة مع إقبال مشترين على اقتناص الانخفاض بعد تراجع دام يومين، بينما يترقب المتداولون صدور محضر
الاجتماع الأخير
لمجلس
الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 0.9% في تداولات ضعيفة يوم الأربعاء، مع إغلاق جزء كبير من
آسيا
بسبب عطلة رأس السنة القمرية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4919.63 دولار للأونصة
صباح اليوم
. وصعدت الفضة بنسبة 1.2% إلى 74.40 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 1.8%، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.6%. وارتفع مؤشر "
بلومبرغ
" للدولار الفوري بنسبة 0.1%. (بلومبرغ)
