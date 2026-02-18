تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

هل سيعاود الذهب الوصول إلى 5000 دولار؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:29
هل سيعاود الذهب الوصول إلى 5000 دولار؟
هل سيعاود الذهب الوصول إلى 5000 دولار؟ photos 0
ارتدّ الذهب من أدنى مستوياته الأسبوعية قرب منطقة 4850 دولار التي سُجّلت الثلاثاء، فيما يحاول المشترون الأربعاء استعادة حاجز منطقة 5000 دولار.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر "كانون الثاني" بحثا عن زخم جديد، في وقت تبقى السيولة والطلب على المعدن منخفضين بسبب عطلة طويلة لمدة أسبوع في الصين. ومن المتوقع أن يُقرأ المحضر بدقة بحثا عن أي إشارات تتعلق بنطاق وتوقيت خفض أسعار الفائدة.

وبحسب المعطيات، تستمر الأسواق في تسعير نحو "60" نقطة أساس من الخفض الإجمالي في أسعار الفائدة خلال هذا العام، فيما دعمت تصريحات حديثة لصانعي السياسة هذا التوجه. وقال مايكل بار الثلاثاء إن خفضا إضافيا قد يأتي لاحقا وسط مخاطر مستمرة على توقعات التضخم، فيما نقلت رويترز عن أوستان جولسبي قوله إن الفيدرالي قد يوافق على "عدة تخفيضات أخرى" هذا العام إذا استأنف التضخم تراجعه نحو هدف "2%".

ويُنظر إلى تجدد توقعات التيسير النقدي بوصفه عاملا داعما لارتداد الذهب الذي لا يقدم عوائد. وإلى جانب ذلك، بقيت الأسواق حذرة مع عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتهاء الجولة الثانية من محادثات جنيف، ما أعاد تحفيز بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إن طهران اتفقت مع واشنطن "على المبادئ التوجيهية" للاتفاق.

في المقابل، قد تُبقي قوة الدولار الأميركي المكاسب محدودة، وسط حديث عن تحول التركيز لاحقا إلى مجموعة بيانات يوم الجمعة الثلاثية وحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

فنيا، أشار التحليل اليومي إلى أن المتوسط المتحرك البسيط "21" يوما أعلى من متوسطات "50" و"100" و"200" يوم، لكن الأسعار ظلت أدنى بقليل من متوسط "21" يوما قرب "4991.82" دولار. ويقدم متوسط "50" يوما دعما ديناميكيا قرب "4673.02" دولار، فيما يواصل الاتجاه الصاعد للمتوسطات الأطول تعزيز الميل الإيجابي الأوسع.

ويظهر مؤشر القوة النسبية بإعداد "14" يوما عند "52.29" ويتجه صعودا بما يوحي باستقرار الزخم. وبالقياس من قمة "5597.89" إلى قاع "4401.99"، تحد مستويات تصحيح "50%" عند "4999.94" من الارتداد، فيما قد يفتح الإغلاق اليومي فوقها الطريق نحو تصحيح "61.8%" عند "5141.05". وفي حال التراجع، يبرز متوسط "100" يوم قرب "4382.06" كمنطقة دعم أعمق، بينما تتحسن النغمة على المدى القريب إذا استعاد السعر وتماسك فوق متوسط "21" يوما. (fx street)
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإيراني

واشنطن

رويترز

التركي

ترامب

الترك

