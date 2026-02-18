تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للكاكاو في لندن ونيويورك بنسبة تقارب 10%

Lebanon 24
18-02-2026 | 23:00
انخفاض العقود الآجلة للكاكاو في لندن ونيويورك بنسبة تقارب 10%
هوت أسعار الكاكاو العالمية بنحو 10% اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط أنباء عن ازدياد تراكم المخزونات غير المباعة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، أكبر منتج لذلك المحصول في العالم.

وأشار متعاملون إلى شائعات مفادها أن مستودعات الكاكاو في ساحل العاج ممتلئة بالحبوب، وأن صفوفا طويلة من الشاحنات لا يمكن تفريغها بسبب تصدير كمية قليلة للغاية من مكون الشوكولاتة الأساسي.

وقال متعامل: "المشترون من قطاع الصناعة يعودون تدريجيا إلى السوق، لكنهم لا يستطيعون تقديم الدعم الكافي"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة لندن، والتي تُستخدم معيارا لتسعير الكاكاو في جميع أنحاء العالم، إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 عند 2234 جنيها إسترلينيا للطن في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت 6.7% إلى 2309 جنيهات إسترلينية للطن في الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 عند 3189 دولارا للطن، قبل أن تتعافى إلى 3265 دولارا للطن، ولكنها لا تزال منخفضة 5.8%.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن ساحل العاج تدرس خفض السعر المضمون المدفوع لمزارعي الكاكاو، رغم تأكيد هيئة تنظيم الكاكاو في البلاد هذا الأسبوع أنها ستبقي السعر دون تغيير حتى نهاية موسم الحصاد الرئيسي في 30 آذار.

وكانت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، خفضت الأسبوع الماضي السعر المضمون للمزارعين بمقدار الثُلث في مسعى لإعادة تنشيط المبيعات وتوفير الأموال للمزارعين الذين يقولون إنهم لم يتقاضوا مدفوعاتهم منذ تشرين الثاني. (العربية)
رويترز: العقود الآجلة للنفط تتراجع 1.4% قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
سوريا تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 10% بدعم تخفيف العقوبات الأمريكية
ترامب: فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا
كوت ديفوار

ساحل العاج

نيويورك

الرئيسي

رويترز

العاج

الحص

غرين

