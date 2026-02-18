انخفاض العقود الآجلة للكاكاو في لندن ونيويورك بنسبة تقارب 10%

هوت أسعار الكاكاو العالمية بنحو 10% اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط أنباء عن ازدياد تراكم المخزونات غير المباعة في (ساحل العاج)، أكبر منتج لذلك المحصول في العالم.



وأشار متعاملون إلى شائعات مفادها أن مستودعات الكاكاو في ممتلئة بالحبوب، وأن صفوفا طويلة من الشاحنات لا يمكن تفريغها بسبب تصدير كمية قليلة للغاية من مكون الشوكولاتة الأساسي.



وقال متعامل: "المشترون من قطاع الصناعة يعودون تدريجيا إلى السوق، لكنهم لا يستطيعون تقديم الدعم الكافي"، بحسب ما نقلته " ".



وانخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة ، والتي تُستخدم معيارا لتسعير الكاكاو في جميع أنحاء العالم، إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 عند 2234 جنيها إسترلينيا للطن في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت 6.7% إلى 2309 جنيهات إسترلينية للطن في الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش.



وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 عند 3189 دولارا للطن، قبل أن تتعافى إلى 3265 دولارا للطن، ولكنها لا تزال منخفضة 5.8%.



وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن ساحل تدرس خفض السعر المضمون المدفوع لمزارعي الكاكاو، رغم تأكيد هيئة تنظيم الكاكاو في البلاد هذا الأسبوع أنها ستبقي السعر دون تغيير حتى نهاية موسم الحصاد في 30 آذار.



وكانت ، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، خفضت الأسبوع الماضي السعر المضمون للمزارعين بمقدار الثُلث في مسعى لإعادة تنشيط المبيعات وتوفير الأموال للمزارعين الذين يقولون إنهم لم يتقاضوا مدفوعاتهم منذ تشرين الثاني. (العربية)

