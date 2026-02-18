السياسة المالية في رومانيا تراعي استقرار السوق وأسعار القروض

قال محافظ " " موجور إيساريسكو إن البنك لن يخفض سعر الفائدة إلا بعدما يرى دليلاً قوياً على تراجع زخم التضخم، حسبما ذكرت وكالة " " للأنباء اليوم الأربعاء.وذكر إيساريسكو خلال في بوخارست إن أسعار الفائدة في سوق النقد في رومانيا انخفضت بالفعل بمقدار نقطتين مئويتين، وهذا أمر مهم بالنسبة لقروض المستهلكين.ولدى سؤاله عن النظرة المستقبلية للسياسة المالية، أجاب: "إننا ننظر إلى الكثير من المؤشرات ونرغب في أن يكون لدينا دليل قوي على أن التضخم الشهري ينخفض قبل اتخاذ أي قرار".ولفت إيساريسكو في وقت سابق إلى أن التضخم سيشهد انخفاضاً شاملاً من نحو 9% باتجاه 3%، بمجرد أن يتلاشى أثر الأساس من العام الماضي الناجم عن زيادات خلال الأشهر المقبلة.