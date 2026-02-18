تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

السياسة المالية في رومانيا تراعي استقرار السوق وأسعار القروض

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:43
A-
A+
السياسة المالية في رومانيا تراعي استقرار السوق وأسعار القروض
السياسة المالية في رومانيا تراعي استقرار السوق وأسعار القروض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال محافظ "البنك المركزي الروماني" موجور إيساريسكو إن البنك لن يخفض سعر الفائدة إلا بعدما يرى دليلاً قوياً على تراجع زخم التضخم، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر إيساريسكو خلال مؤتمر صحفي في بوخارست إن أسعار الفائدة في سوق النقد في رومانيا انخفضت بالفعل بمقدار نقطتين مئويتين، وهذا أمر مهم بالنسبة لقروض المستهلكين.

ولدى سؤاله عن النظرة المستقبلية للسياسة المالية، أجاب: "إننا ننظر إلى الكثير من المؤشرات ونرغب في أن يكون لدينا دليل قوي على أن التضخم الشهري ينخفض قبل اتخاذ أي قرار".

ولفت إيساريسكو في وقت سابق من اليوم إلى أن التضخم سيشهد انخفاضاً شاملاً من نحو 9% باتجاه 3%، بمجرد أن يتلاشى أثر الأساس من العام الماضي الناجم عن زيادات خلال الأشهر المقبلة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: النفط الفنوزيلي سيباع بسعر السوق وسأتحكم في تلك الأموال
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

مؤتمر صحفي

المستقبل

من اليوم

بلومبرغ

الرومان

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-02-18
Lebanon24
12:17 | 2026-02-18
Lebanon24
10:00 | 2026-02-18
Lebanon24
09:46 | 2026-02-18
Lebanon24
08:42 | 2026-02-18
Lebanon24
07:06 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24