تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
السياسة المالية في رومانيا تراعي استقرار السوق وأسعار القروض
Lebanon 24
18-02-2026
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محافظ "
البنك المركزي
الروماني
" موجور إيساريسكو إن البنك لن يخفض سعر الفائدة إلا بعدما يرى دليلاً قوياً على تراجع زخم التضخم، حسبما ذكرت وكالة "
بلومبرغ
" للأنباء اليوم الأربعاء.
وذكر إيساريسكو خلال
مؤتمر صحفي
في بوخارست إن أسعار الفائدة في سوق النقد في رومانيا انخفضت بالفعل بمقدار نقطتين مئويتين، وهذا أمر مهم بالنسبة لقروض المستهلكين.
ولدى سؤاله عن النظرة المستقبلية للسياسة المالية، أجاب: "إننا ننظر إلى الكثير من المؤشرات ونرغب في أن يكون لدينا دليل قوي على أن التضخم الشهري ينخفض قبل اتخاذ أي قرار".
ولفت إيساريسكو في وقت سابق
من اليوم
إلى أن التضخم سيشهد انخفاضاً شاملاً من نحو 9% باتجاه 3%، بمجرد أن يتلاشى أثر الأساس من العام الماضي الناجم عن زيادات خلال الأشهر المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
Lebanon 24
بعد اعتقال مادورو...أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف مع تقييم السوق للتوقعات العالمية
18/02/2026 23:55:21
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
Lebanon 24
هكذا تتفاوت أسعار التمر في الأسواق!
18/02/2026 23:55:21
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
Lebanon 24
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
18/02/2026 23:55:21
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: النفط الفنوزيلي سيباع بسعر السوق وسأتحكم في تلك الأموال
Lebanon 24
ترامب: النفط الفنوزيلي سيباع بسعر السوق وسأتحكم في تلك الأموال
18/02/2026 23:55:21
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي
مؤتمر صحفي
المستقبل
من اليوم
بلومبرغ
الرومان
رومان
تابع
قد يعجبك أيضاً
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
Lebanon 24
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
15:41 | 2026-02-18
18/02/2026 03:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد
12:17 | 2026-02-18
18/02/2026 12:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
10:00 | 2026-02-18
18/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة تقر موازنة 2026 وترفع المعاش التقاعدي
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة تقر موازنة 2026 وترفع المعاش التقاعدي
09:46 | 2026-02-18
18/02/2026 09:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: استكمال التحديث التقني للمالية خطوة أساسية لضمان استمرارية العمل
Lebanon 24
جابر: استكمال التحديث التقني للمالية خطوة أساسية لضمان استمرارية العمل
08:42 | 2026-02-18
18/02/2026 08:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:41 | 2026-02-18
"متعاقدو الإدارات العامة": للإضراب يومي الخميس والجمعة رفضاً لسياسة فرض الضرائب
12:17 | 2026-02-18
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد
10:00 | 2026-02-18
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
09:46 | 2026-02-18
نقابة خبراء المحاسبة تقر موازنة 2026 وترفع المعاش التقاعدي
08:42 | 2026-02-18
جابر: استكمال التحديث التقني للمالية خطوة أساسية لضمان استمرارية العمل
07:06 | 2026-02-18
بعد إقفال شركاته في لبنان... كتاب إلى خلف الحبتور
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 23:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24