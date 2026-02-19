تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
انخفاض طفيف للذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
19-02-2026
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
الذهب
اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت ارتفع فيه الدولار قبل صدور تقرير مهم للتضخم يمكن أن يوفر المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في
الولايات المتحدة
، بحسب "
رويترز
".
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4961.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0112 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
