إقتصاد

مع تقييم المستثمرين لمسار التوتر بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:35
مع تقييم المستثمرين لمسار التوتر بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
مع تقييم المستثمرين لمسار التوتر بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط photos 0
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد ارتفاعها 4% في اليوم السابق، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 70.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 65.11 دولار للبرميل.

واستقر الخامان على ارتفاع بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 كانون الثاني، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين الولايات المتحدة وإيران.
 
الولايات المتحدة

خام برنت

الرئيسي

تكساس

إيران

غرين

إيرا

