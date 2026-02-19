وسط مؤشرات على تريث الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة.. ارتفاع في سعر الدولار

ارتفع الدولار اليوم الخميس من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة بعد أن أظهر محضر اجتماع (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وأن عدداً منهم أبدى انفتاحاً على رفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً.



وشعر المستثمرون بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي أفادت بحشد للقوات الأميركية في واحتمال نشوب صراع بين وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار والأصول الآمنة.



وتمسك الدولار بمكاسب حققها أمس الأربعاء مقابل اليورو والين، مما أبقى اليورو عند مستوى أقل بقليل من 1.18 دولار، وفقاً لوكالة " ".

Advertisement