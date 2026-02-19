تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط مؤشرات على تريث الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة.. ارتفاع في سعر الدولار
Lebanon 24
19-02-2026
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار اليوم الخميس من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة بعد أن أظهر محضر اجتماع
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وأن عدداً منهم أبدى انفتاحاً على رفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً.
وشعر المستثمرون بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي أفادت بحشد للقوات الأميركية في
الشرق الأوسط
واحتمال نشوب صراع بين
الولايات المتحدة
وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار
النفط
والأصول الآمنة.
وتمسك الدولار بمكاسب حققها أمس الأربعاء مقابل اليورو والين، مما أبقى اليورو عند مستوى أقل بقليل من 1.18 دولار، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
