إقتصاد

برنت يخترق حاجز 71 دولاراً.. قفزة قوية لأسعار النفط خلال أسبوع

Lebanon 24
21-02-2026 | 03:13
برنت يخترق حاجز 71 دولاراً.. قفزة قوية لأسعار النفط خلال أسبوع
ارتفع سعر خام برنت في نهاية جلسة الجمعة مع إقبال المستثمرين على الشراء بعدما كانوا يراهنون في وقت سابق على هبوط الأسعار، إذ انتباهم القلق من عمل عسكري أميركي في وقت يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على إيران لوقف تطوير الأسلحة النووية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.14% إلى 71.76 دولار عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو 0.06% إلى 66.39 دولار، وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%.

انخفضت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في معظم معاملات جلسة الجمعة في ظل ترقب السوق تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
