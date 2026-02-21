بعد إبطال رسوم ترامب.. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية

سجلت الأسهم الأميركية مكاسب أسبوعية بعدما اختتمت تعاملات جلسة الجمعة على ارتفاع بدعم صعود أسهم شركات كبرى مثل "ألفابت" و"أمازون" وغيرها من الشركات الكبرى في ، وذلك بعد قرار الأميركية رفض الرسوم الجمركية التي فرضها على كثير من دول العالم.



وأصدرت المحكمة قرارها برفض رسوم الجمركية بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة.



وقال رئيس لدى شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، مايك ، إن المستثمرين شعروا بالارتياح لأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب لم تكن أعلى من تلك التي رفضتها المحكمة، وفق " ".

