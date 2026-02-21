تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بعد إبطال رسوم ترامب.. الأسهم الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
21-02-2026
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت الأسهم الأميركية مكاسب أسبوعية بعدما اختتمت تعاملات جلسة الجمعة على ارتفاع بدعم صعود أسهم شركات كبرى مثل "ألفابت" و"أمازون" وغيرها من الشركات الكبرى في
وول ستريت
، وذلك بعد قرار
المحكمة العليا
الأميركية رفض الرسوم الجمركية التي فرضها
الرئيس دونالد ترامب
على كثير من دول العالم.
وأصدرت المحكمة
العليا
قرارها برفض رسوم
ترامب
الجمركية بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة.
وقال رئيس
قسم الأبحاث
لدى شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، مايك
ديكسون
، إن المستثمرين شعروا بالارتياح لأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب لم تكن أعلى من تلك التي رفضتها المحكمة، وفق "
رويترز
".
