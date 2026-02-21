تركيا تطرح مناقصة لشراء 350 ألف طن من علف الذرة

ذكر متعاملون أوروبيون أن هيئة الحبوب الحكومية في (تي.إم.أو) طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد ما مجموعه 350 ألف طن من علف الذرة.



وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض السعرية في المناقصة هو 26 شباط.



يُطلب شحن الذرة بين التاسع من آذار والسادس من نيسان في شحنات متتالية تبلغ كل منها 25 ألف طن إلى مجموعة من الموانئ .

