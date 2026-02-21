تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
تركيا تطرح مناقصة لشراء 350 ألف طن من علف الذرة
Lebanon 24
21-02-2026
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر متعاملون أوروبيون أن هيئة الحبوب الحكومية في
تركيا
(تي.إم.أو) طرحت مناقصة دولية لشراء واستيراد ما مجموعه 350 ألف طن من علف الذرة.
وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض السعرية في المناقصة هو 26 شباط.
يُطلب شحن الذرة بين التاسع من آذار والسادس من نيسان في شحنات متتالية تبلغ كل منها 25 ألف طن إلى مجموعة من الموانئ
التركية
.
