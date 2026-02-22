لتطوير القطاع المصرفي.. العراق يتعاون مع ألمانيا

أعلنت رابطة المصارف الخاصة عن شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي والألماني لتعزيز التكامل المالي.



وقالت الرابطة إنها "جددت اتفاقية التعاون المشترك بينها وبين Frankfurt School of Finance & Management، في خطوة استراتيجية تعكس الجانبين بتعزيز التكامل المهني بين القطاعين المصرفيين في وألمانيا، ودعم مسار التطوير المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".



وأضافت أنه "وقع الاتفاقية عن رابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي، نائب المدير التنفيذي للرابطة، وعن الجامعة إيكون دوسه، مدير قسم الاستشارات الدولية، تأكيداً لحرص الطرفين على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أكثر تأثيراً على مستوى الأداء المصرفي والحوكمة والابتكار المالي"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشارت إلى أن "تجديد الاتفاقية يأتي استمراراً للتعاون في مجالات التدريب المصرفي المتخصص، والاستشارات وتطوير الاستراتيجيات، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم التحول الرقمي، والامتثال وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع جاهزية المصارف العراقية وتعزيز قدرتها التنافسية".



وأكد الجانبان أن "المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكثر فاعلية للطرفين كحلقة وصل مؤسسية ومهنية بين القطاع المصرفي العراقي ونظيره الألماني، عبر إنشاء قنوات تواصل مباشرة، وتنظيم منصات حوار وتعاون مشتركة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المالية في البلدين".



وشددا على أن "هذه الشراكة ستدعم تعزيز وصول القطاع المصرفي العراقي إلى المؤسسات والأسواق ، وتحفيز اهتمام واستثمارات المصارف والشركات الألمانية في العراق، من خلال توفير بيئة مهنية داعمة وتعزيز فهم الأطر التنظيمية والفرص الاستثمارية وبناء الثقة المتبادلة بما يمهد لإطلاق شراكات مالية واقتصادية مستدامة".