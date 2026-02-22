الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد إن المهني للحبوب، الحبوب الحكومي في ، أعلن عن طرح مناقصة دولية لشراء شحنة من قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.



وأضافوا أن المناقصة طلبت كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن لكن الجزائر غالباً ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكمية الاسمية المطلوبة في مناقصاتها.



وسيكون الثلاثاء 24 شباط الحالي موعداً نهائياً لتقديم العروض، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وفقاً لوكالة " ".

