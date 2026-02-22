تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح

Lebanon 24
22-02-2026 | 16:00
A-
A+
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد إن الديوان المهني للحبوب، مشتري الحبوب الحكومي في الجزائر، أعلن عن طرح مناقصة دولية لشراء شحنة من قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

وأضافوا أن المناقصة طلبت كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن لكن الجزائر غالباً ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكمية الاسمية المطلوبة في مناقصاتها.

وسيكون الثلاثاء 24 شباط الحالي موعداً نهائياً لتقديم العروض، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وفقاً لوكالة "رويترز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تطرح مناقصة لشراء 350 ألف طن من علف الذرة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تطرح مناقصة عالمية لواردات الوقود
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب بعد اختراق داو جونز حاجز الـ 50 ألف نقطة: تهانينا لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" توثق الخروقات بعد 100 يوم من اتفاق غزة وتطرح مطالب دولية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

الديوان

رويترز

أوروبي

روبيو

ديوان

مشتري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-02-22
Lebanon24
09:14 | 2026-02-22
Lebanon24
07:27 | 2026-02-22
Lebanon24
05:23 | 2026-02-22
Lebanon24
04:17 | 2026-02-22
Lebanon24
03:14 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24