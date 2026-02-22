تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح
Lebanon 24
22-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متعاملون أوروبيون اليوم الأحد إن
الديوان
المهني للحبوب،
مشتري
الحبوب الحكومي في
الجزائر
، أعلن عن طرح مناقصة دولية لشراء شحنة من قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.
وأضافوا أن المناقصة طلبت كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن لكن الجزائر غالباً ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكمية الاسمية المطلوبة في مناقصاتها.
وسيكون الثلاثاء 24 شباط الحالي موعداً نهائياً لتقديم العروض، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
