تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
مع الاستعداد لمحادثات جديدة بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
23-02-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
بنسبة 1% اليوم الاثنين مع توجه
الولايات المتحدة
وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية مما حد من المخاوف من احتمال نشوب صراع.
ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 1.05% إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.11% إلى 65.74 دولار للبرميل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
وسط توتر بين أميركا وإيران... تراجع أسعار النفط
23/02/2026 12:01:41
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تقييم المستثمرين لمسار التوتر بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع تقييم المستثمرين لمسار التوتر بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط
23/02/2026 12:01:41
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
وسط التوتر بين أميركا وإيران.. ارتفاع أسعار النفط
23/02/2026 12:01:41
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
23/02/2026 12:01:41
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
خام برنت
دونالد
النووي
ترامب
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
Lebanon 24
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
04:47 | 2026-02-23
23/02/2026 04:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
Lebanon 24
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
04:42 | 2026-02-23
23/02/2026 04:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه
Lebanon 24
"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه
04:35 | 2026-02-23
23/02/2026 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
Lebanon 24
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
04:24 | 2026-02-23
23/02/2026 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
Lebanon 24
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
02:15 | 2026-02-23
23/02/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:47 | 2026-02-23
"الطاقة" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي "مياه الشمال" و الجنوب
04:42 | 2026-02-23
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً
04:35 | 2026-02-23
"محاضر ضبط" من "كهرباء لبنان".. بيان صدر وهذا مضمونه
04:24 | 2026-02-23
دولة عربية تتربع على احتياطي بـ50 مليار دولار.. من هي؟
02:15 | 2026-02-23
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
02:01 | 2026-02-23
بعد تقييد صلاحيات ترامب الجمركية.. الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 12:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24