مع الاستعداد لمحادثات جديدة بين أميركا وإيران.. تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار بنسبة 1% اليوم الاثنين مع توجه وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية مما حد من المخاوف من احتمال نشوب صراع.



ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار الرئيس الأميركي رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً، أو 1.05% إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.11% إلى 65.74 دولار للبرميل.

