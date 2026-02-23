الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

ارتفع سعر إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت الأميركية يوم الجمعة جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ، وفي ظل تصاعد التوتر بين وإيران.



ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 2% إلى 5184.90 دولار، نقلاً عن وكالة " ".

Advertisement