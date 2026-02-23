تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بعد تقييد صلاحيات ترامب الجمركية.. الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:01
بعد تقييد صلاحيات ترامب الجمركية.. الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني
تراجع الدولار اليوم الاثنين مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف الإيراني.

وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.

وخلصت المحكمة العليا يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته. ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين، وفق وكالة "رويترز".
