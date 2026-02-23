بعد تقييد صلاحيات ترامب الجمركية.. الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة في بإلغاء رسوم جمركية فرضها يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف .



وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في واحتفالات السنة القمرية الجديدة في . وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.



وخلصت المحكمة العليا يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها تجاوزت صلاحياته. ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين، وفق وكالة " ".

Advertisement