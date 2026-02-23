تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

طروحات سعودية تختبر السوق.. شركات تمضي للإدراج رغم ضغوط النفط والجيوسياسة

Lebanon 24
23-02-2026 | 09:05
طروحات سعودية تختبر السوق.. شركات تمضي للإدراج رغم ضغوط النفط والجيوسياسة
طروحات سعودية تختبر السوق.. شركات تمضي للإدراج رغم ضغوط النفط والجيوسياسة photos 0
تواصل عدة شركات سعودية المضي في خطط طرح أسهمها محليا، في اختبار لشهية المستثمرين في الرياض، وسط تأثير تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية على المؤشر القياسي للبورصة.

وتنتمي الشركات المرشحة للطرح إلى قطاعات متنوعة تشمل خدمات حقول النفط والصناعة والاتصالات والمقاولات، في خطوة قد تمنح "تداول" دفعة بعد بداية 2026 الهادئة على صعيد الإدراجات الكبيرة.

ومن بين الصفقات قيد الإعداد "الخريف للبترول"، التي تعمل مع "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" و"BSF Capital" بشأن طرح محتمل، بحسب تقارير سابقة أشارت إلى أن التحضيرات ما تزال في مرحلة مبكرة.

كما تعمل "أرسيلورميتال تيوبلر برودكتس الجبيل"، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة و"أرسيلورميتال"، على الإعداد للإدراج مع "مويليس آند كو"، مع سعي لإضافة بنوك أخرى للمساعدة في الصفقة.

وتستعد "اتحاد سلام للاتصالات" لطرح عام أولي ترتبه "BSF Capital"، فيما تواصل "مطلق الغويري للمقاولات" استكشاف بيع أسهم في صفقة قد تصل بتقييمها إلى نحو 15 مليار ريال. (بلومبرغ)
