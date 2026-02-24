تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
اقتصاد "تحت النيران".. كيف تعايشت روسيا وأوكرانيا مع "وجع" الحرب؟
Lebanon 24
24-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل الاقتصادان الروسي والأوكراني مرحلة جديدة وصفت بـ"التكيف القسري" بعد مرور سنوات على اندلاع الحرب، حيث بدأت ملامح هيكلية جديدة تتشكل لمواجهة التحديات المستمرة.
ففي
روسيا
، نجح الاقتصاد في امتصاص صدمة
العقوبات
الغربية عبر التحول نحو الأسواق الآسيوية وزيادة الإنفاق العسكري الذي تحول إلى محرك للنمو الصناعي، رغم ضغوط التضخم ونقص الأيدي العاملة.
وفي المقابل، يعتمد الاقتصاد الأوكراني بشكل جوهري على المساعدات الخارجية وإعادة توجيه الموارد نحو التصنيع الدفاعي المحلي، مع محاولات لترميم قطاع الطاقة الذي تعرض لضربات قاسية.
ويشير التقرير إلى أن كلا البلدين باتا يعيشان في ظل "اقتصاد الحرب" الدائم، حيث يتم تسخير المقومات الوطنية لخدمة المجهود العسكري، مما أدى إلى تغييرات جذرية في سلاسل التوريد والسياسات النقدية والمالية التي لم تعد تتبع القواعد التقليدية للاقتصاد الحر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إنترفاكس": المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستتواصل في الأول من شباط المقبل
Lebanon 24
"إنترفاكس": المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستتواصل في الأول من شباط المقبل
25/02/2026 07:53:36
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: محادثات روسيا وأوكرانيا في الإمارات "مثمرة" وجولة جديدة الأسبوع المقبل
Lebanon 24
ويتكوف: محادثات روسيا وأوكرانيا في الإمارات "مثمرة" وجولة جديدة الأسبوع المقبل
25/02/2026 07:53:36
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي تضمنت تواصلا مباشرا بين مسؤولي البلدين
Lebanon 24
"رويترز": المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي تضمنت تواصلا مباشرا بين مسؤولي البلدين
25/02/2026 07:53:36
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
“حزب الله" تحت النار.. كيف سيتحرك انتخابياً؟
Lebanon 24
“حزب الله" تحت النار.. كيف سيتحرك انتخابياً؟
25/02/2026 07:53:36
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
العقوبات
الغربي
الروس
الصن
ادان
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
Lebanon 24
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
00:27 | 2026-02-25
25/02/2026 12:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
Lebanon 24
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
00:14 | 2026-02-25
25/02/2026 12:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية
Lebanon 24
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية
00:02 | 2026-02-25
25/02/2026 12:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تطلق استراتيجية طموحة لإنهاء الاحتكار الصيني لسوق "المعادن النادرة"
Lebanon 24
البرازيل تطلق استراتيجية طموحة لإنهاء الاحتكار الصيني لسوق "المعادن النادرة"
16:00 | 2026-02-24
24/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!
Lebanon 24
بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!
14:00 | 2026-02-24
24/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:27 | 2026-02-25
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
00:14 | 2026-02-25
"اعتراض بحري ثالث".. البنتاغون يتحدث عن ناقلة نفط خالفت حظر ترامب
00:02 | 2026-02-25
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية
16:00 | 2026-02-24
البرازيل تطلق استراتيجية طموحة لإنهاء الاحتكار الصيني لسوق "المعادن النادرة"
14:00 | 2026-02-24
بتمويل خارجي.. تركيا تطلق أضخم مشروع سكك حديدية في تاريخها!
10:31 | 2026-02-24
تفاقم خسائر "تليفونيكا" الإسبانية إلى 3.8 مليار دولار
فيديو
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بأزمة قلبية مُفاجئة.. انهيار الفنانة زينة خلال تشييع شقيقها (فيديو)
00:43 | 2026-02-25
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
Lebanon 24
روبوت بشري جديد يقتحم الحياة اليومية
13:36 | 2026-02-24
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
25/02/2026 07:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24