تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية

سجلت الميزانية عجزاً بنحو 277 مليار في عام 2025، إذ بلغت المصروفات 1.388 تريليون ريال، مقابل إيرادات عند 1.112 تريليون ريال.



ووفق بيانات ، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 20 بالمئة إلى 606.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1 بالمئة إلى 505.3 مليار ريال. (بلومبرغ)

