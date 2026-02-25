تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية
Lebanon 24
25-02-2026
|
00:02
سجلت الميزانية
السعودية
عجزاً بنحو 277 مليار
ريال
في عام 2025، إذ بلغت المصروفات 1.388 تريليون ريال، مقابل إيرادات عند 1.112 تريليون ريال.
ووفق بيانات
وزارة المالية السعودية
، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 20 بالمئة إلى 606.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 1 بالمئة إلى 505.3 مليار ريال. (بلومبرغ)
وزارة المالية السعودية
وزارة المالية
بلومبرغ
السعود
النفط
سعودي
سعود
