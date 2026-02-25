تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الذهب يرتفع 0.60%.. الفضة تقفز والنحاس يصعد والدولار يتراجع
Lebanon 24
25-02-2026
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب تصنيف "كومكس" في
بورصة نيويورك
التجارية، جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم "نيسان" عند 5207.31 دولاراً للأونصة وقت كتابة الخبر، بارتفاع 0.60 بالمئة.
وسجل
الذهب
خلال الجلسة مستوى 5213.54 دولاراً للأونصة، مع ترقب دعم عند 4971.50 دولاراً ومقاومة عند 5257.30 دولاراً.
وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 97.64.
وعلى "كومكس" أيضاً، ارتفعت الفضة تسليم "آذار" بنسبة 2.40 بالمئة إلى 89.61 دولاراً للأونصة، كما صعد النحاس تسليم "أيار" بنسبة 0.67 بالمئة إلى 6.00 دولارات للرطل. (انفستنغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفضة تقفز في المعاملات الفورية بما يقارب 8% إلى 84.57 دولار للأوقية
Lebanon 24
الفضة تقفز في المعاملات الفورية بما يقارب 8% إلى 84.57 دولار للأوقية
25/02/2026 11:03:15
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تقفز بأكثر من 8% في المعاملات الفورية إلى 112.24 دولار للأوقية
Lebanon 24
الفضة تقفز بأكثر من 8% في المعاملات الفورية إلى 112.24 دولار للأوقية
25/02/2026 11:03:15
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المعدن الأصفر عند 4374 دولاراً.. الذهب والفضة يرتفعان
Lebanon 24
المعدن الأصفر عند 4374 دولاراً.. الذهب والفضة يرتفعان
25/02/2026 11:03:15
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
النحاس بديلًا من الذهب والفضة في الأسواق
Lebanon 24
النحاس بديلًا من الذهب والفضة في الأسواق
25/02/2026 11:03:15
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة نيويورك
نيويورك
تابت
نحاس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقترح لتفعيل قرار قديم لتبسيط نقل البضائع إلى سوريا عبر الحاويات
Lebanon 24
مقترح لتفعيل قرار قديم لتبسيط نقل البضائع إلى سوريا عبر الحاويات
02:53 | 2026-02-25
25/02/2026 02:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
Lebanon 24
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
02:30 | 2026-02-25
25/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة
Lebanon 24
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة
02:17 | 2026-02-25
25/02/2026 02:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022
Lebanon 24
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022
02:15 | 2026-02-25
25/02/2026 02:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية "الميركسور"
Lebanon 24
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية "الميركسور"
02:13 | 2026-02-25
25/02/2026 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
05:49 | 2026-02-24
24/02/2026 05:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:53 | 2026-02-25
مقترح لتفعيل قرار قديم لتبسيط نقل البضائع إلى سوريا عبر الحاويات
02:30 | 2026-02-25
بعد زيادة الـ TVA ورسوم البنزين.. كم هي نسبة ارتفاع الأسعار؟
02:17 | 2026-02-25
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة
02:15 | 2026-02-25
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 2022
02:13 | 2026-02-25
محمد بن زايد والرئيس البرازيلي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واتفاقية "الميركسور"
00:27 | 2026-02-25
وزير الزراعة يطلق حزمة شراكات مع القطاع الخاص والفاو لتطوير الإنتاج والتصدير
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24