Najib Mikati
الذهب يرتفع 0.60%.. الفضة تقفز والنحاس يصعد والدولار يتراجع

Lebanon 24
25-02-2026 | 01:32
الذهب يرتفع 0.60%.. الفضة تقفز والنحاس يصعد والدولار يتراجع
بحسب تصنيف "كومكس" في بورصة نيويورك التجارية، جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم "نيسان" عند 5207.31 دولاراً للأونصة وقت كتابة الخبر، بارتفاع 0.60 بالمئة.

وسجل الذهب خلال الجلسة مستوى 5213.54 دولاراً للأونصة، مع ترقب دعم عند 4971.50 دولاراً ومقاومة عند 5257.30 دولاراً.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 97.64.

وعلى "كومكس" أيضاً، ارتفعت الفضة تسليم "آذار" بنسبة 2.40 بالمئة إلى 89.61 دولاراً للأونصة، كما صعد النحاس تسليم "أيار" بنسبة 0.67 بالمئة إلى 6.00 دولارات للرطل. (انفستنغ)
مواضيع ذات صلة
الفضة تقفز في المعاملات الفورية بما يقارب 8% إلى 84.57 دولار للأوقية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الفضة تقفز بأكثر من 8% في المعاملات الفورية إلى 112.24 دولار للأوقية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المعدن الأصفر عند 4374 دولاراً.. الذهب والفضة يرتفعان
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النحاس بديلًا من الذهب والفضة في الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24

