الذهب يرتفع 0.60%.. الفضة تقفز والنحاس يصعد والدولار يتراجع

بحسب تصنيف "كومكس" في التجارية، جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم "نيسان" عند 5207.31 دولاراً للأونصة وقت كتابة الخبر، بارتفاع 0.60 بالمئة.



وسجل خلال الجلسة مستوى 5213.54 دولاراً للأونصة، مع ترقب دعم عند 4971.50 دولاراً ومقاومة عند 5257.30 دولاراً.



وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 97.64.



وعلى "كومكس" أيضاً، ارتفعت الفضة تسليم "آذار" بنسبة 2.40 بالمئة إلى 89.61 دولاراً للأونصة، كما صعد النحاس تسليم "أيار" بنسبة 0.67 بالمئة إلى 6.00 دولارات للرطل. (انفستنغ)

Advertisement