البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة

فشل سعر "بيتكوين" في الثبات فوق منطقة 66,000 دولار، وبدأ موجة تراجع جديدة ليتداول دون دعم 65,000 دولار، مع هبوط دفعه أيضاً تحت 64,000 دولار.



وتراجع السعر إلى ما دون 63,000 دولار، قبل أن يسجل قاعاً عند 62,500 دولار، ثم بدأ تصحيح جزء من الخسائر. لاحقاً، عاد السعر إلى ما فوق 65,000 دولار وتجاوز مستوى تصحيح 50 بالمئة للهبوط الأخير من 68,654 دولار إلى 62,500 دولار.



ويتداول "بيتكوين" حالياً دون 66,500 دولار ودون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة. وإذا حافظ على الاستقرار فوق 65,000 دولار، فقد يحاول الصعود مجدداً.



وتقع الفورية قرب 66,500 دولار، مع خط اتجاه هبوطي عند 66,600 دولار على للساعة لزوج "BTC/USD".



أما المقاومة الرئيسية الأولى فتظهر قرب 67,200 دولار، وهي أيضاً قرب مستوى فيبوناتشي 76.4 بالمئة للهبوط الأخير. وفي حال الإغلاق فوقها، قد يتجه السعر لاختبار 68,000 دولار، ثم 68,800 دولار، مع حواجز لاحقة عند 69,200 و69,500 دولار.



في المقابل، إذا فشل السعر في تجاوز 66,500 دولار، فقد يبدأ تراجعاً جديداً، مع دعم أول عند 65,500 دولار، ثم 65,000 دولار.



ويأتي الدعم التالي قرب 64,200 دولار، وأي خسائر إضافية قد تدفع السعر نحو 63,500 دولار، فيما يبقى مستوى 62,500 دولار دعماً رئيسياً، وكسره قد يصعّب التعافي على المدى القريب. (mexc)

