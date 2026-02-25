تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة

Lebanon 24
25-02-2026 | 02:17
A-
A+
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة
البيتكوين أمام مخاطر هبوط جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فشل سعر "بيتكوين" في الثبات فوق منطقة 66,000 دولار، وبدأ موجة تراجع جديدة ليتداول دون دعم 65,000 دولار، مع هبوط دفعه أيضاً تحت 64,000 دولار.

وتراجع السعر إلى ما دون 63,000 دولار، قبل أن يسجل قاعاً عند 62,500 دولار، ثم بدأ تصحيح جزء من الخسائر. لاحقاً، عاد السعر إلى ما فوق 65,000 دولار وتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 50 بالمئة للهبوط الأخير من 68,654 دولار إلى 62,500 دولار.

ويتداول "بيتكوين" حالياً دون 66,500 دولار ودون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة. وإذا حافظ على الاستقرار فوق 65,000 دولار، فقد يحاول الصعود مجدداً.

وتقع المقاومة الفورية قرب 66,500 دولار، مع خط اتجاه هبوطي عند 66,600 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج "BTC/USD".

أما المقاومة الرئيسية الأولى فتظهر قرب 67,200 دولار، وهي أيضاً قرب مستوى فيبوناتشي 76.4 بالمئة للهبوط الأخير. وفي حال الإغلاق فوقها، قد يتجه السعر لاختبار 68,000 دولار، ثم 68,800 دولار، مع حواجز لاحقة عند 69,200 و69,500 دولار.

في المقابل، إذا فشل السعر في تجاوز 66,500 دولار، فقد يبدأ تراجعاً جديداً، مع دعم أول عند 65,500 دولار، ثم 65,000 دولار.

ويأتي الدعم التالي قرب 64,200 دولار، وأي خسائر إضافية قد تدفع السعر نحو 63,500 دولار، فيما يبقى مستوى 62,500 دولار دعماً رئيسياً، وكسره قد يصعّب التعافي على المدى القريب. (mexc)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجار النفط يواجهون مخاطر إيرانية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست فقط بسبب التدخين.. دراسة جديدة حول مخاطر السكتة القلبية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بعض المناطق اللبنانية لا سيما القريبة من الحدود تشهد مخاطر متزايدة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 11:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الرسم البياني

فيبوناتشي

المقاومة

الرئيسي

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2026-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2026-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:53 | 2026-02-25
Lebanon24
02:30 | 2026-02-25
Lebanon24
02:15 | 2026-02-25
Lebanon24
02:13 | 2026-02-25
Lebanon24
01:32 | 2026-02-25
Lebanon24
00:27 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24