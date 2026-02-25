السويد بين انخفاض أسعار المنتجين وارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن السويدية اليوم الأربعاء تراجع أسعار المنتجين في للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني الماضي.وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2% على أساس سنوي، متراجعاً من انخفاض بنسبة 2.7% في كانون الأول الماضي، والذي كان يمثل أكبر انخفاض في ستة أشهر.وتراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 3.5%، وفقاً لوكالة "د ب أ".في المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.8%، وباستثناء الطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% عن العام السابق.وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المنتجين انتعاشاً بنسبة 2.4% في كانون الثاني الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 1.1% في كانون الأول.وسجلت أسعار الاستيراد والتصدير انخفاضات سنوية حادة، حيث انخفضت بنسبة 7.4% و7.7% على التوالي في يناير الماضي.