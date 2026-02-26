تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بدعم من انخفاض الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:00
ارتفعت أسعار
الذهب
يوم الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والمحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5183.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش. وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.5% إلى 5200.50 دولار، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
