إقتصاد
قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
يوم الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، إذ عكف المستثمرون على تقييم ما إذا كانت المحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران يمكن أن تحول دون نشوب صراع عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات، غير أن زيادة مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب.
وسجلت عقود
خام برنت
الآجلة 71.12 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتاً بما يعادل 0.3% بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط 23 سنتاً أو 0.4% إلى 65.65 دولار.
تابع
