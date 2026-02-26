بيتكوين ترتد إلى مستويات 68 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بشكل طفيف فوق مستوى 68,600 دولاراً، محققة مكاسب بلغت 4.9% خلال 24 ساعة، بعدما لامست في التداولات المبكرة مستوى 69,512 دولاراً، في امتداد لموجة صعود عززتها تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات وعودة شهية المخاطر.



قال كبير المحللين الكميين في منصة "Mudrex"، أكشط سيدهانت، إن التطورات الإيجابية الأخيرة، وأبرزها تحول مؤشر "Coinbase Bitcoin Premium" إلى المنطقة الإيجابية، إضافة إلى دخول أكثر من 316 مليون دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، أسهمت في دعم ثقة المستثمرين. كما ساعدت البيانات الاقتصادية القوية وأرباح شركات التكنولوجيا المتفائلة على تعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.



وأضاف سيدهانت أن انقضاء عقود خيارات بيتكوين الشهرية يوم الجمعة بقيمة 10.5 مليار دولار سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السوق خلال المدى القريب، رغم الارتفاعات الأخيرة.

مقاومات حاسمة وحركة سوق مشروطة

وأشارت محللة الأبحاث في منصة "Delta Exchange"، ريا سيغال، إلى أن تعافي السوق جاء مدفوعاً بالطلب الهيكلي وعمليات تموضع قصيرة الأجل. وترى أن بيتكوين تواجه منطقة مقاومة بين 69 ألفاً و72,900 دولار؛ وأن تجاوز هذا النطاق قد يدفعها نحو 74 ألف دولار، بينما قد يؤدي الفشل في تجاوزه إلى مرحلة من التماسك أو تراجع نحو دعم 66 ألف دولار.



وتحركت العملات البديلة على النهج نفسه، حيث ارتفعت إيثريوم بنسبة 8.9%، وريبل 6.62%، وسولانا بـ 8%، ودوجكوين بـ 9.16%، وكاردانو بـ 11.8%، وBNB بـ5.95%.



لماذا ترتفع بيتكوين؟ وماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Pi42"، أفيناش شيخار، إن اقتراب بيتكوين من مستوى 67,500 دولار يعكس حالة من الاستقرار بعد مرحلة امتدت من الضغوط البيعية وموجات التحوط من قبل المعدنين. وأضاف أن الارتداد الأخير، المدعوم بعمليات البيع القصيرة وتنامي المشاركة المؤسسية، يشير إلى أن الطلب الحقيقي على الأصول الرقمية ما زال قوياً.



واعتبر شيخار أن المرحلة الحالية تستدعي من المستثمرين التحرك المتزن بعيداً عن ردود الفعل السريعة، والتركيز على بناء مراكز استثمارية تدريجية ضمن رؤية متوسطة إلى طويلة المدى. كما يشدد على أهمية التنويع والالتزام بالأصول ذات الأساسيات القوية لتجاوز تقلبات السوق قصيرة الأجل.