تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بيتكوين ترتد إلى مستويات 68 ألف دولار
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة بشكل طفيف فوق مستوى 68,600 دولاراً، محققة مكاسب بلغت 4.9% خلال 24 ساعة، بعدما لامست في التداولات المبكرة مستوى 69,512 دولاراً، في امتداد لموجة صعود عززتها تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات وعودة شهية المخاطر.
قال كبير المحللين الكميين في منصة "Mudrex"، أكشط سيدهانت، إن التطورات الإيجابية الأخيرة، وأبرزها تحول مؤشر "Coinbase Bitcoin Premium" إلى المنطقة الإيجابية، إضافة إلى دخول أكثر من 316 مليون دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، أسهمت في دعم ثقة المستثمرين. كما ساعدت البيانات الاقتصادية القوية وأرباح شركات التكنولوجيا المتفائلة على تعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
وأضاف سيدهانت أن انقضاء عقود خيارات بيتكوين الشهرية يوم الجمعة بقيمة 10.5 مليار دولار سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار السوق خلال المدى القريب، رغم الارتفاعات الأخيرة.
مقاومات حاسمة وحركة سوق مشروطة
وأشارت محللة الأبحاث في منصة "Delta Exchange"، ريا سيغال، إلى أن تعافي السوق جاء مدفوعاً بالطلب الهيكلي وعمليات تموضع قصيرة الأجل. وترى أن بيتكوين تواجه منطقة مقاومة بين 69 ألفاً و72,900 دولار؛ وأن تجاوز هذا النطاق قد يدفعها نحو 74 ألف دولار، بينما قد يؤدي الفشل في تجاوزه إلى مرحلة من التماسك أو تراجع نحو دعم 66 ألف دولار.
وتحركت العملات البديلة على النهج نفسه، حيث ارتفعت إيثريوم بنسبة 8.9%، وريبل 6.62%، وسولانا بـ 8%، ودوجكوين بـ 9.16%، وكاردانو بـ 11.8%، وBNB بـ5.95%.
لماذا ترتفع بيتكوين؟ وماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Pi42"، أفيناش شيخار، إن اقتراب بيتكوين من مستوى 67,500 دولار يعكس حالة من الاستقرار بعد مرحلة امتدت من الضغوط البيعية وموجات التحوط من قبل المعدنين. وأضاف أن الارتداد الأخير، المدعوم بعمليات البيع القصيرة وتنامي المشاركة المؤسسية، يشير إلى أن الطلب الحقيقي على الأصول الرقمية ما زال قوياً.
واعتبر شيخار أن المرحلة الحالية تستدعي من المستثمرين التحرك المتزن بعيداً عن ردود الفعل السريعة، والتركيز على بناء مراكز استثمارية تدريجية ضمن رؤية متوسطة إلى طويلة المدى. كما يشدد على أهمية التنويع والالتزام بالأصول ذات الأساسيات القوية لتجاوز تقلبات السوق قصيرة الأجل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيتكوين تتراجع إلى ما دون مستوى 68 ألف دولار وتسجل انخفاضاً في أحدث تعاملات 1.9% إلى 67663.03 دولار
Lebanon 24
بيتكوين تتراجع إلى ما دون مستوى 68 ألف دولار وتسجل انخفاضاً في أحدث تعاملات 1.9% إلى 67663.03 دولار
26/02/2026 11:53:41
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتداول عند 70 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتداول عند 70 ألف دولار
26/02/2026 11:53:41
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
26/02/2026 11:53:41
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
Lebanon 24
تخطت حاجز الـ 93 ألف دولار.. "بيتكوين" ترتفع لأعلى مستوى في شهر
26/02/2026 11:53:41
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة العمل
التزام
التركي
القصير
على بن
الترك
أفينا
سولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
Lebanon 24
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
04:40 | 2026-02-26
26/02/2026 04:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
Lebanon 24
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
04:34 | 2026-02-26
26/02/2026 04:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: لا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام
Lebanon 24
البساط: لا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام
04:21 | 2026-02-26
26/02/2026 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إبطال ضريبة البنزين... وزير المالية: سيكون أمرا مؤسفا
Lebanon 24
عن إبطال ضريبة البنزين... وزير المالية: سيكون أمرا مؤسفا
04:10 | 2026-02-26
26/02/2026 04:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح "الاتحاد" بإرساء بداية معالجة الزيادات
Lebanon 24
الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح "الاتحاد" بإرساء بداية معالجة الزيادات
03:39 | 2026-02-26
26/02/2026 03:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:40 | 2026-02-26
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
04:34 | 2026-02-26
نقابة المقاولين: الضريبة المستحدثة ستشل قطاعات المقاولات والهندسة والتطوير العقاري
04:21 | 2026-02-26
البساط: لا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام
04:10 | 2026-02-26
عن إبطال ضريبة البنزين... وزير المالية: سيكون أمرا مؤسفا
03:39 | 2026-02-26
الاسمر: إعلان الرئيس سلام إعادة درس الرسوم يؤكد نجاح "الاتحاد" بإرساء بداية معالجة الزيادات
03:24 | 2026-02-26
استعداداً لتعرضها للهجوم.. إيران تسرع من تحميل نفطها خارج موانئها
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24